ONI niet bij machte om een punt te pakken

zaterdag 4C MOC'17 maakt hardhandig kennis met zaterdag­voet­bal, FC Bergen verliest stevig bij rentree

23 september MOC'17 houdt minder fijne herinneringen over aan het debuut in het zaterdagvoetbal. In eigen huis verloor het met 2-4 van medetitelkandidaat Internos. Stadsgenoot FC Bergen maakte haar rentree in de standaardklassen en kreeg gelijk een flinke draai om de oren van Dosko (6-2). Giliano Lenz werd de held van Boeimeer in het gewonnen duel tegen The Gunners.