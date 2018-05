ONI moet zich na nieuwe klap opladen voor nacompetitie

Dubbeldam won ruim, waardoor het al vrij snel duidelijk was dat ONI nacompetitiewedstrijden voor promotie naar de derde klasse moet spelen. Bovendien verloor ONI zelf van The Gunners: 3-2. The Gunners had al aangekondigd hun sportieve plicht te willen doen, en dat deden ze dan ook. De ploeg van Mark Schuiten zette hoog druk en dat pakte volgens de trainer goed uit: „Gezien het spelbeeld was het een terechte overwinning.”