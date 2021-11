ONI laat winst uit handen glippen, Prinsenland heeft het geluk van de koploper op bezoek bij Zwaluwe

Derde klasse B en DONI leek mede dankzij doelpunten van de broertjes Fioole op een overwinning af te stevenen, maar in de slotfase moest de ploeg uit ‘s Gravenmoer de gelijkmaker incasseren. ONI had recht op een overwinning, maar moest met een 2-2 gelijkspel genoegen nemen tegen runner-up BLC.

Zaterdag derde klasse D

ONI - BLC 2-2 (0-1). 0-1 Piet Vollebergh, 1-1 Niels Fioole, 2-1 Rick Fioole (pen.), 2-2 Niek van Helvoort.

ONI schoot heel goed uit de startblokken. Binnen een paar minuten had de nummer 11 op de ranglijst met 3-0 voor kunnen staan tegen nummer 2 BLC. De verschillende aanvallen leverde geen doelpunten op, maar ONI bleef wel de betere ploeg. ,,We hebben de tegenstander al snel vastgezet, we zijn fel aan de wedstrijd begonnen en gingen de duels goed aan. Bovendien speelden we in balbezit heel goed”, analyseerde ONI-coach Mark Kroese.

Het zorgde in de eerste helft nog niet voor doelpunten en geheel tegen de verhouding in kwam BLC op voorsprong. Na de thee ging ONI verder waar het voor rust mee bezig was, goed voetballen en kansen creëren. Dat leidde tot een 2-1 voorsprong. Maar in de laatste minuten kwam BLC met een slotoffensief en uiteindelijk hield ONI de voorsprong niet vast. ,,Het is zo jammer”, baalde Kroese na afloop. ,,Een punt tegen de nummer twee klinkt goed, maar we waren beter, hadden kunnen winnen, maar daar hebben we weinig aan. Ik vind het echt jammer voor de spelers.”

Prinsenland heeft het geluk van de koploper op bezoek bij Zwaluwe

Zwaluwe speelde net als voorgaande weken een typische 0-0 wedstrijd. Weinig kansen, twee ploegen die in evenwicht waren. Prinsenland had echter het geluk van de koploper. Dankzij een doeltreffende vrije trap wonnen de bezoekers met 0-1.

Zwaluwe - Prinsenland 0-1 (0-1). 0-1.

Zwaluwe weet al een aantal weken weinig kansen te creëren, maar geeft ook maar heel weinig weg. Het gevolg zijn typische 0-0 wedstrijden. ,,En dat was vandaag weer zo”, vertelde Zwaluwe-coach Herman Woudenberg. ,,Ik ben teleurgesteld door de uitslag, maar niet door ons spel. Voetballend was het tot zekere hoogte goed. We hebben prima gespeeld, weinig weggegeven, maar ook weinig gecreëerd.”

De wedstrijd verdiende dan ook geen winnaar, maar Prinsenland won wel. De bezoekers schoten halverwege de eerste helft een vrije trap achter de Zwaluwe-doelman. ,,Dat is dus het geluk van de koploper”, concludeerde Woudenberg. ,,Als je bovenaan staat valt het de goede kant op. We hadden vooraf gehoopt te winnen, nu moeten we een pas op de plaats maken.”