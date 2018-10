ONI laat Olympia'60 'de hele tijd achter de bal aan rennen'

In de eerste helft creëerde ONI nauwelijks grote kansen door een uitgespeelde aanval. De thuisploeg werd echter wel gevaarlijk via spelhervattingen. Zo zorgde Sander de Bont na tien minuten voor de voorsprong door een corner van Paul van Zon binnen te koppen. De spits bewees zijn waarde.

Vlak na de pauze maakte De Bont zijn tweede goal. De Bont stond op de goede plek om de bal na een hachelijke situatie voor de goal, waarbij eerst de paal werd geraakt en de bal via de rug van de keeper terug het spel in kwam, over de lijn te werken.

,,Daarna zie je dat bij ons de krachten wegvloeien. Het is zwaar om de hele tijd achter de bal aan te rennen", analyseerde Olympia-aanvoerder Pepijn Laurijsen na afloop. ,,We bouwen aan een nieuw team, we moeten stappen maken en als team naar elkaar toe groeien." ONI kon uitlopen naar een 4-0 overwinning. De score had hoger uit kunnen vallen als De Bont zijn vizier nog scherper had staan.