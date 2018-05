ONI krijgt pak slaag van RFC, kampioenschap is ver weg

Amateurvoetbal zaterdag vierde klasse C

„We begonnen goed, kwamen vroeg op voorsprong en hadden een grote kans op de 2-0, maar daarna was het helemaal niets meer”, vertelde Pieter Faro namens ONI. „Het leek of de kampioensstress toegeslagen was. Nu moeten we hopen dat Dubbeldam volgende week punten laat liggen en zelf winnen.” RFC-coach Louis Roovers was maar wat trots op zijn ploeg: „We hebben ONI platgewalst, we heersten op alle fronten.”