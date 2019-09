ONI en Zwaluwe winnen allebei

Zwaluwe speelde een degelijke wedstrijd volgens trainer Vincent de Klerk, maar het was niet hoogstaand. ,,In de eerste helft waren beide ploegen slordig. Wij gaven maar één kans weg, maar speelden niet goed genoeg om echt veel te creëren.” Toch kwam Zwaluwe vlak voor rust op voorsprong. ,,Maar het spel was niet best. De meest gelukkige ploeg heeft gewonnen”, is De Klerk eerlijk.

ONI kende een goede seizoensstart bij de rentree in de derde klasse. Bovendien is de ploeg uit ‘s Gravenmoer een jaar ongeslagen na de 3-0 winst op Capelle. ,,Voor rust speelden we te slordig, we hadden drie of vier doelpunten moeten maken”, reageerde Frank Kusters na afloop. In de tweede helft had ONI weinig te duchten van de tegenstander. Er werden geen kansen weggegeven en als het gaspedaal wat harder in was getrapt zou de score hoger uitgevallen zijn. ,,We zijn nu goed begonnen, maar ik moet de jongens scherp houden want er komen twee lastige wedstrijden aan.”