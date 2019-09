ONI en Zwaluwe starten met driepunter

Zwaluwe - Vuren 2-1 (1-0). 1-0 Gijs van de Made, 2-0 Pim Schonk, 2-1 Lorenzo Kooijman.

Zwaluwe speelde een degelijke wedstrijd volgens trainer Vincent de Klerk, maar het was niet hoogstaand. “In de eerste helft waren beide ploegen slordig. Wij gaven maar één kans weg, maar speelden niet goed genoeg om echt veel te creëren.” Toch kwam Zwaluwe vlak voor rust op voorsprong. “Maar het spel was niet best. De meest gelukkige ploeg heeft gewonnen”, is De Klerk eerlijk.

ONI - Capelle 3-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Jaap van der Waarden, 3-0 Sander de Bont.

ONI kende een goede seizoenstart bij de rentree in de derde klasse. Bovendien is de ploeg uit ‘s Gravenmoer nu een jaar ongeslagen na de 3-0 winst op Capelle. “Voor rust speelden we te slordig, we hadden drie of vier doelpunten moeten maken”, reageerde Frank Kusters namens ONI na afloop.