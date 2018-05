Ongeslagen RSV pakt titel in 5B

Op sportpark De Molenberg begonnen beide ploegen erg stroef aan het duel. De gastheer had het balbezit, maar kon het nog niet uitdrukken in grote kansen. Na een half uur scoorde Rick Woestenberg de openingstreffer in Rucphen. De spits speelde zich goed vrij en vond met een droge schuiver de verre hoek. Op slag van rust verdubbelde Timo March de score, waarna er direct contact werd gelegd met Heerle. HSC'28 keek op dat moment tegen een 1-0-achterstand aan in Molenschot, wat voldoende zou zijn voor de titel voor RSV.