Ongeslagen leider Bavel: 'Mix van talent en routine'

In Bavel hebben ze geen reden tot klagen. Ongeslagen voeren de Bavianen de ranglijst in de derde klasse B aan, samen met JEKA. Verloren werd er nog niet, wel maar liefst driemaal gewonnen. Een knappe ontwikkeling, wanneer je in ogenschouw neemt dat de ploeg twee jaar geleden nog bijna degradeerde naar de vierde klasse.

Routinier Robin Adriaansen weet waaraan het ligt: ,,We zijn in zijn totaliteit veel sterker geworden. Onze ondergrens ligt een stuk hoger dan voorheen. Daarnaast hebben we een perfecte mix van talent, aangevuld met routine."

Handhaving

Tja, twee seizoenen geleden ontliep Bavel inderdaad op een haar na degradatie. In het finale promotie/degradatie-tweeluik met RBC werd thuis met 1-0 gewonnen. In de return op het destijds gloeiendhete kunstgras van het Herstaco Stadion miste RBC bij een 1-0 stand kans op kans op een vergroting van de marge, waarna Bavel in de allerlaatste minuut de zeer geflatteerde 1-1 binnenschoot en daarmee handhaving bewerkstelligde. Maker van die beslissende goal? Jawel, Robin Adriaansen, wie anders.

De goalgetter van toen is sinds de komst van trainer Fred Vrolijk echter een linie gezakt en speelt nu op '10'. ,,Mede omdat Luuk Oomen van Chaam kwam", weet Adriaansen (29). Oomen (20) heeft naast Adriaansen aan tafel plaatsgenomen in de gezellige Bavelse kantine die ook op deze dinsdagavond gewoon geopend is. Beide spelers zijn licht geblesseerd en laten de training uit voorzorg aan zich voorbijgaan.

Vastgeplakt

,,Luuk is nu de linksbuiten. Het een en ander brengt met zich mee dat we veel aan creativiteit hebben gewonnen op het middenveld", vervolgt Adriaansen. ,,Voorheen stond ik min of meer vastgeplakt aan die linkerkant om vanuit daar acties te maken, daar was ons spel ook op gebaseerd. Nu heb ik veel meer vrijheid om op andere plaatsen op te duiken. Maar ik speel vrij kort achter de spitsen, ik blijf natuurlijk een aanvallend ingestelde speler. Er zijn nu meer spelers die kunnen scoren."

Volledig scherm Robin Adriaansen (rechts) op archiefbeeld tegen TSC. © ron magielse / pix4profs

Overstap

Oomen kwam dus van Chaam en is nu bezig aan zijn tweede seizoen in het Bavelse. De overstap van het ene naar het andere dorp bevalt hem vooralsnog uitstekend. ,,Fred (Vrolijk, red.) heeft mij laten debuteren in Chaam 1", aldus Oomen. ,,Toen Chaam degradeerde naar de vijfde klasse wilde ik niet blijven, dat was mijn eer te na. Via Fred was de link met Bavel snel gelegd. Het spelen in de derde klasse ligt me prima."

Dat Oomen wordt gezien als een van de grootste talenten in de derde klasse gaat hemzelf wat ver. ,,Ik kan wel aardig ballen en weet wat mijn sterke kanten zijn: snelheid, een aardige dribbel en ik ben redelijk tweebenig", zegt hij. ,,Maar nee", is hij bescheiden, ,,hier bij Bavel zie ik in Bas Plasman bijvoorbeeld een veel groter talent. Die jongen is pas 17 jaar en nu al zo compleet."

Quote Ik ben heel erg tevreden om zo lang in Bavel 1 te mogen spelen en zal hier inderdaad ook afsluiten. Wel het liefst met nog een keer een prijs natuurlijk Robin Adriaansen

Winnaarsmentaliteit

Adriaansen beaamt de kwaliteit van de zojuist besproken jongeling: ,,Ik heb in mijn veertien jaar in Bavel 1 nog nooit zo'n groot talent als Bas gezien. En dan heb ik het over alles wat je als voetballer nodig hebt: techniek, snelheid, kracht, maar bovenal een geweldige winnaarsmentaliteit."

Terug naar Oomen. ,,Ik ben onder Fred als voetballer gegroeid", zegt de linkerspits. ,,Met name in de duels ben ik wat slimmer geworden. Maar er mankeert nog wel wat aan mij als speler. Mijn aanname kan veel beter. Nee, puur technisch gezien ben ik geen hoogvlieger." Wordt Oomen gezien als een groot talent, de vaste zondag 3B-volger van BN DeStem, Peter van Bergen, noemt Adriaansen de beste speler van de klasse. Adriaansen lacht. ,,Nou, wat moet ik daar nu op zeggen. Je gaat in ieder geval niet van mij horen dat dat inderdaad zo is", is hij duidelijk. ,,Ik weet dat ik uit het niets iets kan creëren en kan scoren. Maar ik ken natuurlijk ook lang niet alle spelers in deze klasse."

Op vijfjarige leeftijd begon Adriaansen bij Bavel met voetballen, en hier zal hij ook zijn actieve loopbaan beëindigen. ,,Als ik al ooit weg had gewild, had ik dat al veel eerder moeten doen", is hij realistisch. ,,Ik ben heel erg tevreden om zo lang in Bavel 1 te mogen spelen en zal hier inderdaad ook afsluiten. Wel het liefst met nog een keer een prijs natuurlijk."

