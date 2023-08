Ongelooflijk moment in amateurvoetbal: doelman valt in, scoort in blessuretijd, keert twee penalty’s en schiet op de paal

,,Het stond lang 1-0 voor Brielle en het zag er echt naar uit dat we gingen verliezen”, vertelde Leerdam na een nachtje slapen. Maar het was de doelman die diep in de blessuretijd de 1-1 op het scorebord zette. ,,We kregen een hoekschop, hadden niks meer te verliezen en dus ging ik mee naar voren. Volgens mij werd de corner eerst nog afgeslagen en pakte de keeper nog twee keer een rebound. Maar toen kwam de bal voor mijn voeten en stond ik precies op het juiste moment op de juiste plek.”