Ondertal Halsteren heeft geen enkele problemen met WHS, De Fendert boekt tweede zege

De Fendert-Duiveland 3-1 (1-1) 0-1 Donny van Dongen, 1-1 Michael Jonker (e.d.) , 2-1 Jarno Agterdenbos, 3-1 Siem Rijnberg.

De Fendert wist zich met veel strijd en beleving over een vroege tegentreffer heen te zetten. Hoekschoppen bleken een geducht wapen van de ploeg van André Maas en leverden twee treffers op. ,,Maar op het laatst werd het voor ons overleven”, zag De Fendert-trainer André Maas.

Klundert-Krabbendijke 3-0 (2-0) 1-0 Ramon Frijters, 2-0 Jeffrey van Wingerden, 3-0 Grace Kitenge.

Met een vroeg doelpunt wees Ramon Frijters zijn ploeg de juiste weg. In de slotfase liet Klundert het na om de score hoger op te voeren. Klundert-coach Marco van Dijnsen zag zijn team gedegen spelen. ,,We zaten in een positieve flow.’’

Kogelvangers - ZSC’62 2-0 (2-0) 1-0 Simon Boot, 2-0 Mart Grootenboer.

Wat René Opschoor, assistent-trainer van Kogelvangers, betreft had de zege ruimer moeten uitvallen. ,,We waren zoveel sterker en kregen zoveel kansen.”

Noad’67 - De Jonge Spartaan 2-0 (2-0) 1-0 en 2-0 (pen.) Joost de Witte.

Noad'67-doelman Pjotr Mosselman stopte kort na rust een strafschop en voorkwam daarmee dat de bezoekers terug in de wedstrijd kwamen. Noad'67-trainer Perry Snoep koesterde de driepunter. ,, Na rust gingen we te ver achteruit lopen en vergaten we in de omschakeling dat derde doelpunt te maken.”

Prinsenland - Seolto 4-1 (0-1) 0-1 Patrick de Klerk, 1-1 Falco Wessels, 2-1 Henry Chidozie 3-1 Brandon Jansen, Joey Loonstijn 4-1.

Halverwege leek Seolto op weg naar de eerste punten van het seizoen. ,,We speelden toen echt goed en verstoorden steeds hun opbouw’’, vond Seolto-trainer Jack Beusenberg. Na de pauze stelde Prinsenland orde op zaken, geholpen door een prachtige gelijkmaker van Falco Wessels. Prinsenland-coach Natalino Storelli was blij met het herstel na rust. ,,We speelden onze slechtste eerste helft van dit seizoen.’’

WHS - Halsteren 1-4 (1-2) 0-1 Mike de Nijs, 1-1 Stijn Barendse (e.d.), 1-2 Mike de Nijs, 1-3 Roy van Gils, 1-4 Twan van Mechelen (pen.).

Halsteren liet na de vroege rode kaart voor Robin Hansler zien dat het een echte titelkandidaat is. Dat vond ook de doorgaans kritische Halsteren-trainer Remco van Haaren. ,,Het was genieten. Iedereen hielp elkaar, op alle mogelijke manieren. Voor elke speler een dikke negen”, aldus Van Haaren.

Den Bommel-Tholense Boys afgelast.