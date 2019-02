Ondermaats TSC loopt in op koploper, druk op Waspik en SCO neemt toe

TSC-UVV ‘40 3-1 (1-0) 1-0 Marnix van der Velden, 2-0 Tyrone Zschusschen, 3-0 Tim Rubenkamp, 3-1 Bas van Summeren.

UVV’40-trainer Johan Gabriels zag een ‘verdiende nederlaag’ van zijn ploeg. ,,We waren veel te slap vandaag.” TSC-trainer Ad van Seeters baalde, ondanks de overwinning, eveneens van het getoonde spel. ,,We kwamen snel op voorsprong, maar het duurde te lang voor de 2-0 viel. We waren vaak te slordig.”

Gilze-Oosterhout 2-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Stan de Kock.

Oosterhout-trainer Richard van Gils: “Het was een wedstrijd waarin het eerste doelpunt bepalend zou zijn. We kregen een lullige 1-0 tegen en kwamen dat niet meer te boven.”

Groen Wit - Baardwijk 2-1 (1-1) 1-0 Zakaria Zerouali, 1-1 Baardwijk, 2-1 Ahmed Zerouali.

Groen Wit-trainer Martijn van Galen sprak van een ‘hele mooie overwinning’. ,,Mijn ploeg heeft hard geknokt tegen een goede tegenstander”, aldus Van Galen.

Irene‘58 - Waspik 2-1 (2-0) 1-0 Erwin Timmermans, 2-0 Merijn Martens, 2-1 Mels Nieuwkoop.

,,Een hele belangrijke overwinning tegen een directe concurrent”, zag Irene'58-trainer Paul van Dijk. Waspik-collega Eugene van der Heijden was minder blij. ,,We waren naïef en weinig inspirerend. Jammer dat we zo slecht begonnen.”

SCO - RWB 1-1 (1-0) 1-0 Simohammed Arroudi, 1-1 Kevin Remie.

,,We hadden op 2-0 moeten komen”, stelde SCO-trainer Dion Schuurmans. ,,Die mogelijkheden waren er. In de tweede heft was er meer strijd van RWB en knokten zij zich terug in de wedstrijd.”