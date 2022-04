Olympia’60 verslaat RFC, Boeimeer en Baronie delen de punten

Olympia’60 wist eindelijk weer eens te winnen, RFC werd met 4-2 verslagen. Boeimeer en Baronie deelden de punten in de stadsderby. Dongen won op bezoek bij Oosterhout en The Gunners maakte geen fout tegen Rijen. SCO versloeg SSC’55.

Zaterdag vierde klasse D

Oosterhout - Dongen 0-1 (0-0). 0-1 Joep van Overbeek.

,,Deze overwinning was nodig. het is goed voor de moraal”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek opgewekt. ,,Na drie nederlagen konden we weer eens juichen.” ,,Het was niet goed. We hebben op de counter gegokt”, reageerde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. Zijn team raakte daarbij één keer de lat. ,,Oosterhout was niet bij machte om te voetballen. Wij probeerden het en als wij iets zorgvuldiger waren geweest hadden we met 2 of 3-0 kunnen winnen”, vond Van Overbeek.

Olympia’60 - RFC 4-2 (1-2). 0-1 Ron van der Wulp, 0-2 Marciano Broeders, 1-2 (pen.), 2-2 (pen.), 3-2 en 4-2 Nick van Wanrooij.

RFC begon goed aan de wedstrijd en kwam al snel op 1-0. Bij de 2-0 stond RFC-doelman Lars Pruijsen aan de basis. Hij verving de geblesseerde Jimmy van den Kieboom. Een lange bal van de keeper werd onderweg nog even getoucheerd en doeltreffend afgerond door Marciano Broeders. Er leek weinig aan de hand voor RFC, maar de wedstrijd kantelde volledig.

Olympia’60 kwam dankzij twee penalties terug tot 2-2 en RFC raakte gefrustreerd. ,,Het viel allemaal niet onze kant op en dan raken spelers geïrriteerd”, vertelde RFC-assistent-coach Marc Verhagen. ,,We hebben verdiend verloren, maar het was onnodig.”

Olympia’60-coach Mo Duzgun zag zijn ploeg aanvankelijk te veel fouten maken: ,,In de rust hebben we een tactische omzetting gedaan en drie wissels toegepast. Daarmee namen we wat risico, maar dat pakte goed uit.” Olympia’60 draaide de stand om. ,,De tweede helft hebben we goed gevoetbald en geen kansen weggegeven.” Nick van Wanrooij was de gevierde man met vier doelpunten.

The Gunners - Rijen 6-0 (4-0). 1-0 Sam Bestman, 2-0 Jorn Tichelaar, 3-0 Boris Houtzager, 4-0 Justin Tijssen, 5-0 Houtzager, 6-0 Paul Pedersen.

,,Er is hard gewerkt en goed weerstand geboden”, vond Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen. ,,Gezien de omstandigheden verwachtte ik een veel grotere uitslag, dat viel mee.”

The Gunners-coach Brian Piris had jeugdspelers en wisselspelers de kans gegeven, mede door de afwezigheid van vijf basiskrachten. Na de rust mocht ook reservekeeper Jurick Jason de Jong nog invallen. Piris was zeer tevreden over zijn team: ,,Alles klopte vandaag. We speelden met jongens uit de jeugd die het heel goed invulden en eerste elftalspelers die ze bij de hand nemen. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien hoe de zestienjarige Jaimy Musters en de 39-jarige Paul Pedersen samen spelen. Er komen echt talenten aan bij The Gunners, we hebben een paar pareltje in de jeugd rondlopen.”

SCO - SSC’55 3-0 (2-0). 1-0 Ferri Kastelijns, 2-0 Noa Peeters, 3-0 Axel Kastelijns.

,,Het was geen hele goede wedstrijd, maar een degelijke zege”, vertelde SCO-coach Maikel Cohen. ,,SSC’55 is een taaie en fysieke ploeg. We moesten de bal rond laten gaan en dat hebben we gedaan.”

Boeimeer - Baronie 1-1 (1-0). 1-0 Alseny Soumah, 1-1 Max Denisov.

Boeimeer kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en was voor rust de bovenliggende partij. ,,De eerste helft was goed, maar we zijn conditioneel nog niet goed genoeg om dat heel de wedstrijd vol te houden”, vertelde Boeimeer-coach Tom Looijmans. ,,De tweede helft was een draak van een wedstrijd. We hadden nog met grote cijfers kunnen verliezen.”

Baronie-trainer Ricardo van den Bos zag het omgekeerde bij zijn ploeg. De eerste helft bakte Baronie er weinig van. ,,Het was echt niet goed. Maar de jongens hebben de tweede helft gevochten en bijna alles goed gedaan. We hadden er alleen meer moeten scoren.”