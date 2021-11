Olympia’60 en SCO delen de punten, RFC wint bij Boeimeer

Vierde klasse DOlympia’60 liet in de slotfase de overwinning glippen, SCO scoorde de 3-3 in blessuretijd. RFC won met 0-1 bij Boeimeer. Boeimeer had tot en met de laatste minuut kans op een gelijkspel, omdat RFC verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien. Rijen verloor van Berkdijk.

Oosterhout - The Gunners en de wedstrijden van Baronie en Dongen werden in verband met corona afgelast.

Zaterdag vierde klasse D

Berkdijk - Rijen 11-4 (5-3). Doelpunten Rijen: Enrico van den Dries, Stijn Oprins, Thijs Haagh, Luuk Maas. Doelpunten Berkdijk: Thom Koot (6), Jork Verhoeven (2), Davey van Ark, Benno van Wanrooij, David Esperitto.

Rijen had kansen en kwam vier keer tot scoren, maar kreeg er ook 11 tegen. ,,We hebben erg veel doelpunten uit spelhervattingen tegen gekregen, dat was niet nodig”, vertelde Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen. ,,De uitslag doet anders vermoeden, maar het was een wedstrijd. Ook de tweede helft zijn we niet weggespeeld.”

Boeimeer - RFC 0-1 (0-1). 0-1 Jeffrey Leemans.

RFC was op bezoek bij Boeimeer de betere ploeg, maar verzuimde voor rust de kansen af te maken. Na de pauze deed Jeffrey Leemans dat wel: 0-1. Doordat hij de enige RFC-speler was die doel trof, bleef het tot de laatste minuten spannend. ,,Het was billenknijpen. Tien minuten voor tijd ging Boeimeer vol op de aanval spelen en zorgt onze keeper, Jimmy van den Kieboom, er met een fantastische redding voor dat we geen punten verliezen”, vertelde RFC-coach Paul van der Donk na afloop.

RFC moest de wedstrijd met tien man uitspelen omdat Arco van As na een hoofdblessure in blessuretijd het veld moest verlaten.

Olympia’60 - SCO 3-3 (1-0). 1-0 Nick van Wanrooij, 1-1 Axel Kastelijns, 2-1 Osman Aslan, 3-1 Sven Noordijk, 3-2 Kastelijns, 3-3 Abdelaziz Negro.

In de allerlaatste minuut maakte SCO de verdiende gelijkmaker, daar ging een open wedstrijd aan vooraf. ,,Complimenten aan alle spelers op het veld die er een hele leuke wedstrijd van gemaakt hebben, ondanks de lastige omstandigheden”, reageerde Olympia-coach Mo Duzgun. ,,Beide teams hebben veel kansen gehad. Ik baal dat we een 3-1 voorsprong weggeven, maar het was terecht dat we de punten delen.” ,,En ik ben blij met de veerkracht die we getoond hebben”, vertelde SCO-coach Edwin Verheijen.

Verheijen was mede verantwoordelijk voor de leuke wedstrijd: ,,We hebben wat omzettingen gedaan en zijn in een 3-3-4-formatie gaan spelen. Dan loop je risico achterin, maar dat zorgt ook voor meer druk op de tegenstander.”

Zo waren er aan beide kanten veel doelpogingen en hadden beide teams kunnen winnen, maar werden de punten gedeeld: 3-3.