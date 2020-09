Olympia’60 wint in extremis, Oosterhout is Dongen de baas

Berkdijk - RFC 1-2 (1-1). 0-1 en 1-2 Timo Kerstens.

“Het was een hele moeilijke wedstrijd”, vertelde RFC-coach Paul van der Donk, “Berkdijk is een fysieke ploeg die veel de lange bal speelt. Wij hebben niet veel grote spelers, dus daar hadden we moeite mee.” Door een goede aanval kwam RFC op voorsprong nadat Timo Kerstens een teruggetrokken voorzet binnenschoot. Vlak voor de rust kwam Berkdijk op gelijke hoogte. “In de rust gaf ik aan dat we meer rust in ons spel moesten hebben. De tweede helft ging dat beter, maar de laatste pass was steeds niet goed.” Vijf minuten voor tijd probeerde RFC het met een lange bal, die werd goed doorgespeeld en opnieuw was het Kerstens die doeltreffend afrondde. “Het ging niet makkelijk, maar de drie punten tellen”, besloot Van der Donk.

Olympia’60 - Willem II 3-2 (0-2). 1-2 Emre Gülpinar, 2-2 Dennis Aarts, 3-2 Osman Aslan.

In een knotsgekke wedstrijd won Olympia’60 in extremis. “We begonnen goed, combineerden leuk en hadden kansen om te scoren”, vertelde Olympia’60 coach Mo Duzgun. Maar Olympia’60 scoorde niet. Na ruim een halfuur spelen vielen Raymon Damen en Pepijn Laurijsen geblesseerd uit. Daarna kwam Willem II op 0-2 door twee ongelooflijke fouten in de verdediging van Olympia’60 van Emre Gülpinar en Jesse Tennebroek. “Ik word niet graag boos in de rust, maar nu was het even nodig”, baalde Duzgun. Na rust mist Osman Aslan een penalty. “In de tweede helft spelen we goed, maar blijven doelpunten aanvankelijk uit. Dan lijkt het of alles tegenzit.”

Maar eerst herstelt Emre Gülpinar zijn fout uit de eerste helft door een afgeslagen corner droog binnen te schieten. Dennis Aarts scoorde in de 90e minuut de gelijkmaker en diep in blessuretijd maakte Aslan zijn gemiste penalty ongedaan door verwoestend en doeltreffend uit te halen: 3-2. “Dan is de vreugde enorm. En gezien het spelbeeld was de zege ook terecht”, aldus Duzgun.

Dongen - Oosterhout 0-4 (0-2). 0-1 Mabajahou Jarbou, 0-2 Stefan Kok, 0-3 Jules Wouters, 0-4 Jarbou.

Dongen kon Oosterhout voor rust nog enigszins bedwingen, na de pauze lag het open in de Dongense verdediging. Oosterhout was de baas op het veld. “Dat drukten we wel uit in de winst, maar niet in de score”, was Ahmet Türkücü gematigd tevreden. “We speelden goed, hebben veel kansen gehad, maar te weinig gescoord. Over het spel ben ik tevreden, over de uitslag niet.”

Magriet - SCO 2-4 (2-2). 0-1 en 0-2 Magriet, 1-2 Tarik Zaryouh, 2-2 Robin van den Noort (pen.), 2-3 Mees de Leijer, 2-4 Ferri Kastelijns.

SCO begon erg zwak, maar herstelde zich na een 0-2 achterstand. “Binnen een minuut lag de bal er al in en na ruim tien minuten keken we tegen een 2-0 achterstand aan”, baalde SCO-trainer Edwin Verheijen van de slechte start van zijn ploeg. Via een prachtig afstandsschot van Tarik Zaryouh vond SCO de aansluiting en op slag van rust benutte Robin van den Noort een penalty. Een verdediger van Magriet maakte hands en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. “De tweede helft speelden we goed, we combineerden er op los en Magriet raakte steeds gefrustreerder.” Dat leidde voor de tweede keer tot een tweede gele kaart voor een speler van Magriet. Tegen negen man bepaalde Ferri Kastelijns de eindstand op 2-4.