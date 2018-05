Olympia ’60 spaart krachten voor nacompetitie

De mannen van Olympia stonden continu in contact met Altena, waar Willem II speelde. „En omdat we wisten dat Willem II niet zou winnen, hebben we wat jongens kunnen sparen”, legde Patrick Pruijssers van Olympia uit.

Na een ruim half uur kwam Olympia op achterstand door een frommelgoal. „Gezien de wedstrijd was de achterstand op dat moment terecht”, gaf Pruijssers toe. Pepijn Laurijssen en Bryan Weistra werden naar de kant gehaald om geen verdere schade op te lopen met het oog op de nacompetitie. „We hebben wat dat betreft voor zekerheid gekozen, want volgende week moeten we er met z’n allen staan”, is Pruijssers duidelijk. „Iedereen blijft geloven in een goede afloop en de ziekenboog stroomt leeg.”

Terecht

De wisselingen zorgden er ook voor dat Olympia geen vuist meer kon maken en nog twee goals van NEO toe moest staan. „De overwinning van NEO is terecht, wij maakten geen enkel moment aanspraak op punten”, gaf Pruijssers toe.

Voor Olympia ’60 volgen de komende weken nacompetitiewedstrijden om hun plaats in de derde klasse te behouden. In eerste instantie moet er dan gewonnen worden van RFC, momenteel uitkomend in de vierde klasse C. „Volgende week spelen we een cruciaal duel”, besloot Pruijssers.