Olympia'60 rekent na achttien jaar af met Oosterhout, moeizaam rentree RFC in vierde klasse

Oosterhout - Olympia ‘60 0-3 (0-0). 0-1 Gidy de Leeuw, 0-2 Bryan Weistra, 0-3 Dennis Aarts.

Olympia ‘60 versloeg angstgegner Oosterhout. “Ik heb vooraf gezegd dat we niet mee moesten gaan in het fysieke spel van Oosterhout. Dat hebben we heel goed gedaan”, vertelde Olympia-trainer Frans Ceton. Collega-trainer Ahmet Türkücü was een uur lang tevreden. “Er was niets aan de hand, maar nadat zij via een spelhervatting op voorsprong komen, moesten we risico’s nemen. Dat nekte ons.”