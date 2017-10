Olympia'60 kan meer dan onderaan bungelen

"We hebben drie keer verloren, telkens met slechts een doelpunt verschil. We worden niet weggespeeld en de competitie gaat over zesentwintig wedstrijden," aldus de Tilburgse oefenmeester. Zijn aanvoerder, Pepijn Laurijsen - 'Peppie' voor vrienden - staat hem bij. "Zaterdag na de wedstrijd bij Haaften hebben we onze eerste drie punten binnen," klinkt het vol vertrouwen. "Maar," zo vervolgt Koeman (49) zijn verhaal, "dat wil niet zeggen dat het niet allemaal wat beter kan. We moeten stappen maken. Wat we nu vooral missen, is een portie strijd. We moeten ons beter wapenen, we vertrouwen nog teveel op alleen ons voetballend vermogen."

Vorig seizoen was het eerste van Olympia in de derde klasse. Knap werd een vierde plaats bereikt in de eindrangschikking. Gespeeld werd toen in de 'Zeeuwse hoek', deze jaargang is Olympia ingedeeld in 3D. "Dat betekent veel wedstrijden tegen tegenstanders in de meer directe omgeving," zegt Koeman. "Maar tegelijkertijd ook dat het niveau een stuk omhoog is gegaan."

Valkuil

Laurijsen: "Bij die Zeeuwse clubs was het vaak 'lange halen, snel thuis', in deze klasse wordt er veel meer gevoetbald. Vorig seizoen konden we vaak puur op basis van onze voetbalkwaliteiten het verschil maken, nu wordt én voetballend vermogen én een stukje fysieke strijd gevraagd." Koeman: "We streven naar goed positiespel en verzorgd voetbal. Daar krijgen we ook vaak de complimenten voor. Maar op dit niveau is dat ook wel een beetje onze valkuil. Soms denk ik ook weleens dat we misschien wat meer opportunisme in ons spel moeten leggen, maar ja, dat moet ook wel bij de ploeg passen." Laurijsen vult weer aan: "Dat is eigenlijk niet ons spelletje, dat ligt ons minder."