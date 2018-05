Olympia '60 blijft in de problemen na negende nederlaag op rij

SVC geeft nog niet op: 'Eerst Gesta en dan nog drie finales'

17:00 Voor bijna alle clubs in 4B is het duidelijk: de titelstrijd gaat tussen VVR en Schijf en SVC is de zekere degradant. Alleen bij SVC zijn ze het over dat laatste niet eens. Volgens trainer Ad Straver heeft zijn ploeg zich nog lang niet neergelegd bij degradatie.