ODIO wint prestigeslag van METO, RSV na zege op Vivoo zeker van behoud

Door met 1-4 van Vivoo te winnen heeft RSV het vierdeklasserschap veiliggesteld. Vivoo raakte hierdoor verder in problemen. Omdat NVS met 3-1 van Nieuw Borgvliet won, droeg de ploeg uit Nieuw Vossemeer de rode lantaarn over aan Vivoo voor wie nu rechtstreekse degradatie dreigt.

NVS en Vivoo zullen in de resterende drie duels moeten uitmaken welke ploeg er rechtstreeks degradeert en wie er nacompetitie speelt. Zoals verwacht pakte Wernhout de titel door met 2-0 van Rimboe te winnen. De strijd om de derde nacompetitieplaats is nog interessant. Rimboe (winnaar van de eerste periodetitel) en BSC (hoogst geklasseerd zonder periodetitel) zijn al zeker. De vierde plaats in de eindrangschikking geeft recht op de derde nacompetitieplaats. Het is een strijd tussen WVV .67 en Achtmaal waarin de ploeg uit Woensdrecht na de zege op Grenswachters de beste vooruitzichten heeft.

ODIO - METO 2-1 (1-0). 1-0 Coen Corré, 2-0 Marijn Corré, 2-1 Delano Sebrechts

Met de zege nam ODIO revanche op de eerder dit seizoen opgelopen 1-0 nederlaag in Hoogerheide. Het was een aantrekkelijke, maar niet hoogstaande pot voetbal. Aantrekkelijk omdat voor beide ploegen alleen de winst telde en er dus aanvallend werd gevoetbald. Peter van Oirschot vindt dat zijn ploeg de terechte winnaar is. Volgens Ronald Broos zou een gelijkspel meer recht hebben gedaan aan de krachtsverhouding in het veld.

Vivoo – RSV 1-4 (1-2) – 1-0 Robert Corti, 1-1 Bas Luijkx, 1-2 Joeri Nooijens, 1-3 Luijkx, 1-4 Richard Schijven (pen.).

Volgens Vivoo-trainer Andy Wierikx was zijn ploeg aanvankelijk beter. Wierikx: ,,Wij komen verdiend op 1-0 en dan komt bij RSV Joeri Nooijens in de ploeg. Hij drukt zijn stempel op de wedstrijd en binnen twee minuten is het 1-2. Dan moeten wij risico nemen en profiteert RSV van de ruimte die wij weggeven. Maar 1-4 is wel geflatteerd.’’

NVS – Nieuw Borgvliet 3-1 (1-1) – 0-1 Stefan Schoonen, 1-1 Sjoerd Marcusse, 2-1 Rik van Hoek, 3-1 Stijn Looijen.

Bij NVS verving Reinier de Jong de zieke Bram Kot. De Jong: ,,We spelen de laatste tijd goede wedstrijden met druk zetten op de helft van de tegenstander. Na de 0-1 pakten we de zaak goed op en in de tweede helft waren we gewoon beter. We moeten alleen leren om de kansen beter te benutten.’’ Ook Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt vindt dat NVS verdien heeft gewonnen. ,,Wij hadden een complete off-day. NVS verdiende om te winnen.’’

WVV ’67 – Grenswachters 4-1 (2-1) – 1-0 Kieran Pijnen, 1-1 Thom van Dongen, 2-1 Bjorn Verbrugge, 3-1 Pijnen, 4-1 Stijn Prop.

,,In de eerste helft was het nog een gelijkopgaande strijd, maar na rust waren wij dominant. Wij hebben ons goed hersteld van de zeperd die we afgelopen donderdag opliepen en gaan nu voor een nacompetitieplaats’’, aldus WVV-trainer Gerard Lazarom. Richard van Hooydonk, trainer van Grenswachters: ,,Het spelen van drie wedstrijden in een week eiste zijn tol.’’

NSV – Achtmaal 2-1 (2-0) – 1-0 Rob van Zon, 2-0 Pepijn Lauwen, 2-1 Roel Jongenelis.

NSV-trainer Hans Vos: ,,Het was een verdiende zege, zeker op basis van de eerste helft. Na rust kwam er wel mee druk, maar Achtmaal kon slechts een keer scoren.’’

Wernhout – Rimboe 2-0 (1-0) – 1-0 en 2-0 Maikel Zagers.

Rimboe-trainer Yasin Cahir: ,,Ik moet Wernhout feliciteren met het kampioenschap. Ze waren ons in technisch en tactisch opzicht de baas.’’