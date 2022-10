ODIO wint in matige derby van tam METO: ‘Er werden weinig felle duels uitgevochten’

Tweede klasse D Heksenke­tel bij Rijen tegen Gilze baart opzien: ‘Heb je ooit zo'n wedstrijd op dit niveau meegemaakt?’

In 2018 troffen de aartsrivalen Rijen en Gilze elkaar nog in de beker, maar in competitieverband is het alweer een jaar of negen geleden. Er werd in beide dorpen reikhalzend naar toe geleefd en zondag was het dan eindelijk zo ver. Het werd 1-1.

17 oktober