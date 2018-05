ODIO pakt periodetitel, Vivoo stap dichter bij veiligheid

zondag 4AODIO is periodekampioen geworden. Op eigen veld won de ploeg met 2-0 van Oostburg. Het gat met nummer elf WVV'67 slonk tot één punt voor Vivoo. WVV'67 had niets in te brengen tegen NSV.

ODIO - Oostburg 2-0 (1-0) 1-0 Raf Melsen, 2-0 Thomas Jansen.

Een aanval uit het boekje leidde tot de 1-0 voor de thuisploeg: het was Ralf Melsen die met de kop het laatste zetje gaf. Maar dat zou niet volstaan voor de periodetitel, een tweede treffer was nodig. Michielsen was daar dicht bij, maar hij mikte naast. Maar in de 64ste minuut viel die verlossende treffer. Een vrije trap werd binnen gekopt door Thomas Jansen. In het slot werden de bezoekers nog gevaarlijk, maar ODIO trok de 2-0 over de streep, waardoor de ploeg zich op mag maken voor de nacompetitie.

Volledig scherm 2-0: precies wat nodig was voor de periode. Foto: Joris Knapen | Pix4Profs

NSV - WVV'67 6-2 (2-1) 0-1 Thijs de Ron, 1-1 Joost Ossenblok, 2-1 Arno van Gastel (pen.), 3-1 Wouter van Wezel, 3-2 Robin Schipperijn, 4-2 Ossenblok, 5-2 Tim Bolte, 6-2 Van Gastel.

,,Een echte deceptie", noemde Hans Vos de nederlaag. De coach van het door blessures geplaagde WVV'67 zag drie basisspelers hun vijfde gele kaart pakken in Nispen. ,,Het gaan nog spannende weken worden." NSV-trainer Andy Wierikx vond de uitslag eveneens niet geflatteerd: ,,Het was lang geleden dat we met zulke cijfers hadden gewonnen, maar verdiend was het zeker. Een mooie zege in aanloop naar de nacompetitie."

RIA W - Vivoo 0-2 (0-1) 0-1 Emile van der Beek, 0-2 Niek Lameir.

Vivoo-trainer Rudo Gommers sprak van een 'benauwde zege'. ,,De jongens stapten opgelucht de kleedkamer binnen in de rust, maar hadden daar geen reden toe. Met rust hadden we 0-3 voor moeten staan. Uiteindelijk win je pas in de slotminuut. Het zijn in ieder geval drie belangrijke punten. Doordat je zolang afstand probeert te nemen van de hekkensluiter, komt de veilige elfde plaats vanzelf dichtbij."