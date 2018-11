ODIO onderuit tegen effectievere buurman METO, WVV'67 maakt het spannend

ODIO - METO 1-2 (0-1) 0-1 Joep van Kalmthout, 0-2 Gijs Verresen, 1-2 Thomas Jansen.

METO had het moeilijk zich onder het overwicht uit te knokken, zag ook Ronald Broos, die de zieke trainer Peter Deelen op de bank verving. ,,Na een half uur ging de eerste storm liggen en konden we ons in de wedstrijd knokken.”



Aan de overzijde baalde coach Peter van Oirschot dat zijn ploeg het overwicht niet in de score uitdrukte. ,,Er had er zeker wel ééntje in gemogen, te vaak was de eindpass niet goed genoeg,” keek de coach terug op doelpogingen van Thomas Jansen, Raf Melsen en Mitchell Elenbaas.

Op slag van rust zorgde de eerste poging van METO tussen de palen voor een treffer. Gijs Verresen kreeg te veel tijd de bal van de achterlijn terug te leggen, Joep van Kalmthout troefde bij de tweede paal koppend Luc Melsen af.

De 0-2 viel wederom precies op het juiste moment, juist toen ODIO het heft opnieuw in handen nam. Een vrije trap van Joep van Kalmthout werd door de akelig vrijstaande Verresen duikend binnen gekopt. Vijf minuten later was de marge weer één, nadat Jansen geklungel van doelman Bram Konings afstrafte. In de slotfase ging ODIO op jacht naar de 2-2, maar Konings hield ditmaal zijn ploeg recht.