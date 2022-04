ODIO onderuit tegen Achtmaal, Grenswachters een maatje te groot voor Vivoo

Achtmaal – ODIO 4-0 (2-0). 1-0 Roel Jongenelis, 2-0 en 3-0 Nick Jongenelen, 4-0 Jongenelis.

Trainer Peter van Oirschot berust in de nederlaag: ,,Na twintig minuten stonden we al met 2-0 achter en was de wedstrijd gespeeld. Ik heb mijn spelers vooraf gewaarschuwd voor het gevaar Roel Jongenelis, maar hij kreeg toch teveel ruimte. Wij hebben in de hele wedstrijd geen serieuze kansen gehad.’’

Volgens Achtmaal-trainer Cees van Beers speelde zijn ploeg een van de beste wedstrijden van het seizoen. Van Beers: ,,Wij waren vele malen beter dan ODIO. De 4-0 is zelfs een magere afspiegeling van het krachtsverschil. Ik mik nu op een derde plaats in de eindrangschikking met deelname aan de nacompetitie. Ik heb dit aan mijn spelers voorgelegd. Als we het niet halen, heb ik er alleen vrede mee als ze er van alles aan hebben gedaan.’’

Wernhout – NVS 3-0 (1-0). 1-0 Maikel Zagers, 2-0 Hein Roelands, 3-0 Max Gommers.

De met een longontsteking tobbende NVS-trainer Bram Kot was niet van de partij. Elftalleider Reinier de Jong nam de honneurs waar. Hij vond Wernhout beter, maar volgens hem hield zijn ploeg lang uitzicht op een goed resultaat. ,,Vlak voor rust kreeg Sjoerd Marcusse een vrije schietkans. Zijn inzet ging rakelings over. Als we met 1-1 de rust waren ingegaan, had dat toch meer perspectief geboden. Na rust kregen we nog twee kansen die we onbenut lieten. Wernhout scoorde wel. Na de derde treffer van Wernhout was bij ons de pijp leeg.’’

Wernhout-trainer Joost Anthonissen vond het geen hoogstaand duel. ,,Ik noem dit een overwinning zonder bijzonderheden. Wij hebben de wedstrijd gecontroleerd zonder daarbij veel kansen te creëren. Voor rust hebben we niks weggegeven. In de tweede helft waren er wel enkele mogelijkheden voor NVS, maar echt gevaarlijk werden ze niet.’’

RSV – BSC 1-3 (0-0). 0-1 Levi Schotel, 1-1 Jolan Schrauwen, 1-2 Schotel, 1-3 Max Marijnissen.

Volgens RSV-trainer Jaimy van Wortel heeft BSC terecht gewonnen. ,,BSC was de betere ploeg. Na de 1-2 zijn wij alles of niets gaan voetballen. We streden als leeuwen, maar zonder resultaat. In de laatste minuut wordt het dan nog 1-3.’’ BSC-trainer Bas Antens vond het ‘een leuke pot’. ,,RSV groef zich niet in, maar voetbalde vrijuit. Wij hadden het veldoverwicht en kregen de meeste kansen. Daarom zijn wij de verdiende winnaar.’’

WVV ’67 – NSV 3-0 (3-0). 1-0 Bjorn Verbrugge, 2-0 Kas van Zandvliet, 3-0 Youri van de Meulen.

WVV-trainer Gerard Lazarom is tevreden met was zijn ploeg heeft gebracht. ,,Na de 3-0-ruststand was het zaak om in de tweede helft de organisatie op orde te houden. NSV probeerde wel, maar mijn spelers hielden stand.’’ Volgens NSV-trainer Hans Vos heeft zijn ploeg de wedstrijd voor rust verloren. ,,Toen hebben wij het laten liggen. We hadden meer strijd moeten leveren.’’

Vivoo – Grenswachters 2-5 (1-3). 0-1 Tim van de Bleeken, 1-1 Jeroen van Gastel, 1-2 Van de Bleeken, 1-3 Gijs van Landeghem, 1-4 Van de Bleeken, 2-4 Ronny Bolders, 2-5 Patrick van Veen.

Vivoo-trainer Andy Wierikx accepteert de nederlaag: ,,Grenswachters was beter, vooral in de eerste helft. In de tweede helft zetten wij meer druk, maar we scoorden niet en dat deed Grenswachters wel.’’ Richard van Hooijdonk, de trainer van Grenswachters spreekt van ‘een goede teamprestatie’. ,,We hebben de zaak weer op de rails na een mindere periode. We gaan met de juiste instelling het veld in maar moeten nog wel werken aan het voorkomen van veel tegendoelpunten’’, aldus Van Hooijdonk.