ODIO maakt zeven doelpunten, Wernhout blijft koploper

Zondag 4BGrenswachters verloor een leuke wedstrijd van Wernhout en NVS tegen WVV’67 eindigde in een overwinning voor de bezoekers. ODIO verslond Vivoo door maar liefst zeven treffers te maken.Ook Achtmaal won, na drie late treffers versloegen ze Nieuw Borgvliet met 0-3. Wernhout blijft lijstaanvoerder in de vierde klasse B.

Grenswachters - Wernhout 0-2 (0-2). 0-1 Hein Roelands, 0-2 Maikel Zager.

,,Het was een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer met goed voetbal, al waren er maar weinig uitgespeelde kansen. De eerste helft had Wernhout licht het overwicht, maar op basis van de tweede helft hadden we meer verdiend", aldus Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk.

,,Een gelijkopgaande wedstrijd", zag winnend trainer Joost Anthonissen. ,,Het belangrijke was dat we de kansen die we kregen, hebben benut. Uiteindelijk hebben de wedstrijd over de streep getrokken door middel van gretigheid en strijd.”

NVS - WVV’67 2-4 (0-1). 0-1 Kieran Pijnen, 1-1 Sjoerd Marcusse, 1-2 Martijn de Nijs, 2-2 Rik van Hoek, 2-3, 2-4 Timo Zwarts.

,,We hadden bij rust dik op voorsprong moeten staan. Het missen van kansen is alleen het verhaal van dit seizoen. Vandaag hadden we minimaal één punt verdiend en misschien zelfs drie', aldus elftalleider van NVS Reinier de Jong.

,,De wedstrijd ging op een neer. De eerste helft was NVS beter, maar dankzij onze keeper houden we de nul. De tweede helft creëerden we juist een stuk meer kansen en winnen we uiteindelijk door twee doelpunten van oud- jeugdspeler Timo Zwarts. Dat hij het beslis, is leuk", aldus winnend trainer Gerard Lazarom.

ODIO - Vivoo 7-1 (3-1). 1-0 Thom Jansen, 2-0 Coen Corré, 3-0 Marijn Corré, 3-1 Bas van der Heijden, 4-1 Raf Melsen, 5-1, 6-1 Damian Elenbaas, 7-1 Luc Melsen.

,,De uitslag zegt eigenlijk genoeg", zei ODIO-trainer Peter van Oirschot. ,,De wedstrijd was enorm eenzijdig en het was vanaf het begin eenrichtingsverkeer . De uitslag had zelfs nog hoger kunnen uitvallen. Ik kan alleen maar spreken van een topmiddag.”

,,We zijn op alle facetten afgetroefd", gaf Andy Wierikx, trainer van Vivoo, aan. ,,Vlak voor de rust maken we nog 1-3, maar in de tweede helft zijn we ook niet gevaarlijk meer geworden. We moeten deze wedstrijd vergeten en nu focussen op de volgende wedstrijden.”

METO - RSV 1-2 (0-0). 0-1 Richard Schijven, 1-1 Delano Sebregts, 1-2 Nick Stes.

,,Het was een vechtwedstrijd en RSV beheerste het vechtvoetbal beter dan wij. Uiteindelijk had het beide kanten op kunnen gaan, maar hun scherpte in de duels maakte het verschil", aldus METO-trainer Ronald Broos.

RSV-trainer Jaimy van Wortel is enorm tevreden over zijn ploeg. ,,Ik heb vandaag een ploeg gezien waarbij verlies geen mogelijkheid was. Ze hebben gestreden als echte winnaars en uiteindelijk verdiend de drie punten binnengesleept.”

Nieuw Borgvliet - Achtmaal 0-3 (0-0). 0-1 Roel Jongenelis, 0-2 Jongenelis, 0-3 Jacky Mertens.

Trainer van Nieuw Borgvliet Erwin van Schilt: ,,De uitslag doet anders vermoeden, maar we hebben hier erg onterecht verloren. We verzuimde alleen onze vele kansen af te maken. Ik denk dat we hier, hoe gek het ook klinkt, de beste wedstrijd van ons seizoen speelde.”

Achtmaal-trainer Cees van Beers: ,,Na een lastige eerste helft heb ik het in de rust tactisch omgezet. Daarna hebben we de tweede helft gedomineerd. Bovendien bestond ons middenveld vandaag uit twee zestienjarige jeugdspelers. Zij hebben uitmuntend gepresteerd.”

BSC - Rimboe 4-1.