ODIO laat het afweten in derby tegen METO, koploper Nieuw Borgvliet vergeet uit te lopen

Noordhoek - Vivoo 2-0 (0-0) 1-0 Sjoerd Kromdijk, 2-0 Christian Reuvers.

“Noordhoek was de terechte winnaar”, oordeelde Vivoo-trainer Rudo Gommers. “In de eerste helft hadden we een licht overwicht, maar gezien de hele wedstrijd kwamen we tekort en waren we te timide tegen het fysiek overtuigende spel van Noordhoek.”

Wernhout - DIOZ 1-2 (1-1) 1-0 Davey Domen (pen), 1-1 Robert van Hest, 1-2 Dennis Slooters.

DIOZ-trainer John van Aert gaf toe dat de zege van zijn ploeg gelukkig tot stand kwam: ,,Wernhout was voor rust sterker. Een overtreding op een doorgebroken speler van Wernhout werd niet bestraft met rood. Vlak voor rust bestrafte de arbiter de omgekeerde situatie wel waardoor Wernhout met tien man kwam te staan. Hiervan profiteerden wij.’’

RSV - NSV 4-1 (1-1) 0-1 Arno van Gastel, 1-1 Glenn Laurijssen, 2-1 Joeri Nooijens, 3-1 Jolan Schrauwen, 4-1 Lars Dockx.

NSV-trainer Andy Wierikx noemde de zege van RSV ‘geflatteerd’. “We hadden met rust al 0-3 voor moeten staan. Bij 2-1 moesten we meer risico nemen en kon RSV counteren naar 4-1.” Marco Klijs, de trainer van RSV, ging mee met de visie van Wierikx.

BSC - SVC 3-1 (1-0) 1-0 Davey Mathijssen, 2-0 Freek Roovers, 2-1 Nicky Vrins, 3-1 Mathijssen.

BSC-trainer Rick Schimmel vond dat zijn ploeg voor rust niet goed voetbalde en dat de meeste dreiging uitging van SVC. Karel Damen, trainer van SVC, was zwaar gefrustreerd: “Yourian Frijters pakte een domme rode kaart. Hierdoor maakten we het BSC erg gemakkelijk.”

Nieuw Borgvliet - Sprundel 1-1 (1-0) 1-0 Stefan Schoonen, 1-1 Hein Verhoef.

Beide trainers konden leven met de uitslag. Sprundel-trainer Paul van Buuren: ,,In de tweede helft gingen we feller aanvallen waardoor Nieuw Borgvliet onder druk kwam te staan.’’

Grenswachters - WVV’67 2-1 (0-0) 0-1 Quirijn Schevenhoven, 1-1 Nicky Verboven, 2-1 Verboven (pen.).

Na een halfuur was er rood voor de doelman van WVV’67. Trainer Gerard Lazarom vond het een belachelijke beslissing: ,,Mijn keeper ging voor de bal, erg zuur dat we hierdoor de wedstrijd verloren.’' De strafschop werd vervolgens door Levi Roels gemist.

ODIO - METO 2-3 (2-3) 0-1 Martijn Pieters, 0-2 Jens Hermans, 1-2 Nik Melsen, 2-2 Damian Elenbaas, 2-3 Levi Deelen.

METO won dankzij een sterke opening en heel wat defensieve flaters van ODIO in Ossendrecht. Wat ook meewoog was een oliedomme rode kaart voor ODIO-speler Luke de Dooij, precies nadat ODIO een 0-2 achterstand had geneutraliseerd.

Al vroeg in de partij mocht Martijn Pieters frank en vrij de 0-1 inkoppen, nadat hij bij een vrije trap uit de rug van de tegenstander was vertrokken. De 0-2 van Jens Hermans was uit het boekje: diep inspelen, kaatsen en droog binnen leggen. Aan niets was te zien dat METO twee nederlagen achter de kiezen had. De bezoekers speelden fris voetbal, met veel beweging en vroeg druk zetten bij balverlies. Ineens was dat voorbij en keerde ODIO terug in de wedstrijd, met de aansluitingstreffer van Nik Melsen en de gelijkmaker van Damian Elenbaas.

Nog voor de pauze nam METO opnieuw de leiding. ODIO-verdediger Sander Kerstens werd slecht gecoacht en kopte de bal in de voeten van de blij verraste Levi Deelen: 2-3. De tweede helft stelde weinig meer voor, ook al kregen invaller Peter van Aert en Thomas Jansen nog mogelijkheden op de gelijkmaker.

Van Oirschot accepteerde het eerste verlies in de streekduels in de Zuidwesthoek gelaten. Eerder werd al wel succes geboekt tegen zowel Vivoo als WVV’67. Dat zijn ploeg terrein verloor in de titelrace, deerde de trainer niet. “Aan het kampioenschap moeten wij niet willen denken.” Ronald Broos (METO) was blij met de driepunter op vijandelijke bodem: “Dit hadden we nodig.’’