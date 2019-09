ODIO haalt dubbele cijfers tegen Vivoo, Grenswachters pakt op valreep punt bij Wernhout

ODIO - Vivoo 10-1 (3-0) 1-0 Damian Elenbaas, 2-0 Mitchel Elenbaas, 3-0 en 4-0 Marijn Corré, 5-0 M. Elenbaas, 6-0 D. Elenbaas, 7-0 Coen Michielsen, 8-0 Thomas Jansen, 9-0 Corre, 10-0 D. Elenbaas, 10-1 Bono Harren.

Vivoo-trainer Rudo Gommers zag aanknopingspunten in de eerste helft: ,,We waren in het eerste halfuur beslist niet minder, maar nadat we op achterstand kwamen, gaven we het te gemakkelijk weg.” ODIO-trainer Peter van Oirschot beaamde dat Vivoo goed begon. ,,Vivoo startte met passie, maar na 25 minuten was het over en uit. Wij bleven na de 4-0 vanuit de organisatie voetballen. Zodoende konden we naar een monsterscore uitlopen’', aldus Van Oirschot.