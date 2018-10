ODIO blijft ongeslagen koploper, METO morst punten

Vogelwaarde - METO 0-0 (0-0). ,,Wij brachten niet wat we eigenlijk kunnen", aldus METO-trainer Peter Deelen. ,,De hele wedstrijd hadden we een veldoverwicht, maar dat kwam omdat Vogelwaarde zich ver op de eigen helft terugtrok. Pas in de laatste vijf minuten waren Niels Adriaansen en Gijs Verresen dicht bij een treffer."

ODIO - IJzendijke 2-0 (1-0) 1-0 Mitchel Elenbaas, 2-0 Coen Michielsen.

Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot is de zege van zijn ploeg verdiend. Van Oirschot: ,,Mitchel Elenbaas miste vlak voor rust een strafschop. Als hij wel had gescoord, was het over en uit geweest voor IJzendijke. We hebben niks weggeven. IJzendijke maakte beslist nergens aanspraak op."