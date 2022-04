ODIO bezorgt Wernhout eerste nederlaag, Rimboe profiteert niet

Zondag 4BHet inhaalduel tussen Wernhout en ODIO eindigde enkele weken geleden in een kansloze 6-0 nederlaag voor de ploeg van Peter van Oirschot. In de thuiswedstrijd nam ODIO revanche (2-0) en bezorgde de koploper de eerste nederlaag van het seizoen. Titelconcurrent Rimboe profiteerde niet van de misstap van Wernhout en verloor met 3-2 van Nieuw Borgvliet.

ODIO – Wernhout 2-0 (2-0). 1-0 Thomas Jansen, 2-0 Madalin Stoleriu.

Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot valt er niets op de overwinning van zijn ploeg af te dingen. ,,Ik heb het centraal beter dicht gezet. De 2-0 voorsprong is niet gestolen, want wij creëerden wel kansen. In de tweede helft moesten we achteruit, maar we stonden goed waardoor Wernhout niet gevaarlijk werd’’, aldus Van Oirschot.

Wernhout-trainer Joost Anthonissen is niet verrast door de nederlaag van zijn ploeg. ,,We wisten dat dit een keer zou gebeuren. Het krachtsverschil tussen de clubs is niet zo groot. Dat zie je ook aan de uitslagen. We hadden moeite met de defensieve speelwijze van ODIO, waardoor kansen uitbleven. Na rust hadden we 90 procent balbezit, maar ODIO verdedigde goed. Hier valt niets op af te dingen. Het is hun goed recht om op deze wijze te voetballen.’’

NVS – METO 3-3 (2-2). 1-0 Sjoerd Marcusse, 1-1 Jens Hermans, 2-1 Bas van Loenhout, 2-2 en 2-3 Geert Verstraten, 3-3 Daan Musters.

METO-trainer Ronald Broos vindt dat zijn ploeg de winst niet verdiende: ,,NVS voetbalde met veel energie. Wij waren niet goed en maakten domme fouten waardoor de tegenstander kon scoren.’’

NVS-trainer Bram Kot hoopte op meer, maar vindt de 3-3 terecht. ,,Wij waren niet minder dan METO en de kwaliteit van onze kansen was beter.’’

NSV – Vivoo 5-4 (3-1). 1-0 Wiebe Naalden, 2-0 en 3-0 Pepijn Lauwen, 3-1 e.d., 4-1 Mart Kuijer, 5-1 Sieb Rijsdijk, 5-2 Jeroen van Gastel, 5-3 en 5-4 Bas van der Heijden.

NSV-trainer Hans Vos is tevreden: ,,Het ging ons om de drie punten en die hebben we binnengehaald.’’

Volgens Vivoo-trainer Andy Wierikx was zijn ploeg het eerste half uur beter maar bleef het resultaat uit. Wierikx: ,,NSV kreeg drie kansen en die gingen er allemaal in. Na rust was het knokken en kwamen we terug tot 5-4. Helaas zat er niet meer in.’’

WVV ’67 – RSV 2-2 (1-1). 1-0 Martijn de Nijs, 1-1 Richard Schijven, 1-2 Tijn van Wezenbeek, 2-2 Kieran Pijnen.

RSV-trainer Jaimy van Wortel heeft vrede met de uitslag: ,,In de eerste helft waren we beter, maar kwamen we onverdiend op achterstand. De tweede helft was voor WVV.’’

,,Aan een punt heb ik niet veel. Wij verdienden te winnen, want we kregen bij de 2-2 stand een vrije kans voor hun keeper’’, aldus WVV-trainer Gerard Lazarom.

Grenswachters – BSC 5-3 (1-2). 1-0 Tim van de Bleeke, 1-1 Levi Schotel, 1-2 Bart Wouda, 2-2 Van de Bleeke, 2-3 Schotel, 3-3 Van de Bleeke (pen.), 4-3 Matthijs Brok, 5-3 Van de Bleeke.

,,Als je twee keer op voorsprong komt, moet je winnen. We kregen bij een 2-3 stand drie keer achter elkaar door het centrum een counter om de opren’’, aldus BSC-trainer Bas Antens.

Thom van Dongen, aanvoerder van Grenswachters, deelt de mening van Antens: ,,Wij verdedigden compact en speelden bewust op de counter. Tim was onze uitblinker.’’

Nieuw Borgvliet – Rimboe 3-2 (1-0). 1-0 Michiel Wilting, 1-1 Mateo Castro, 1-2 Kerim Osen, 2-2 Jeffrey Franken, 3-2 Stefan Schoonen.

,,We hebben verdiend gewonnen’’, aldus Erwin van Schilt, trainer van de thuisploeg. ,,Voor rust waren we beter en hadden we meer kunnen scoren. In de tweede helft kwam Rimboe sterk terug en werd het terecht 1-2. Hierna hebben wij de wedstrijd naar ons toegetrokken.’’

Yasin Cayir, trainer van Rimboe, is het deels eens met zijn collega: ,,Na de 1-2 vergaten we te voetballen. De eindfase was voor Nieuw Borgvliet. Eigenlijk verdiende deze wedstrijd geen winnaar.’’