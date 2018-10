ODIO alleen aan kop na vierde zege, WVV'67 boekt nuttige overwinning

Biervliet - ODIO 1-4 (1-2) 0-1 Mitchell Elenbaas, 0-2 Gino Boer, 1-2 Richard Versluis, 1-3 Boer, 1-4 Luke de Dooij. ODIO-trainer Peter van Oirschot was tevreden over de start van zijn ploeg: ,,In het eerste half uur hebben wij goed gevoetbald en dat leverde twee doelpunten op. Uit het niets komt Biervliet terug. Maar nadat Gino Boer 1-3 had gescoord, hebben we de wedstrijd probleemloos uitgespeeld.''

WVV '67 - RIA W 2-0 (0-0) 1-0 Quirijn Schevenhoven, 2-0 Bradley Smeekes.

Volgens WVV'67-trainer Gerard Lazaromwas was de wedstrijd voor rust in evenwicht. ,,Nadat Robin Schipperijn in de 70ste minuut een strafschop had gemist, besloot ik om Thijs de Ron als extra aanvaller in te zetten, want deze wedstrijd moesten we winnen. Met succes. In het laatste kwartier scoorden wij tweemaal.''