NVS wint makkelijk, maar er is nog werk aan de winkel: ‘Volgende week gaan we op trainingskamp’

Opzienba­rend inhaalpot­je: NOAD’67 pakt in duel van 32 seconden alsnog een punt tegen acht man van Goes

Zo zie je ze maar zelden, zelfs in het amateurvoetbal. NOAD’67 heeft dinsdagavond de laatste 32 seconden uitgespeeld tegen Goes, nadat het duel in de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal op 11 maart bij een 1-2 stand werd gestaakt. Het ultrakorte inhaalduel leverde zelfs nog een 2-2 op.