NVS wint, maar ziet titel naar Vogelwaarde gaan

zondag 5b Doelpunten­fes­tijn tussen Rimboe en TVC/Breda levert geen winnaar op

22:00 Tien doelpunten vielen er zowel in Wouwse Plantage als Moerstraten. In Wouwse Plantage waren de doelpunten eerlijk verdeeld tussen Rimboe en TVC/Breda. FC Moerstraten scoorde in eigen huis één van de tien doelpunten en verloor met 1-9 van SC Welberg.