NVS maakt hattrick Geert Verstraten onschadelijk, Lepelstraatse Boys kan nacompetitie vergeten

Overzicht | Halsteren maakt gehakt van concurrent Unitas, Unitas'30 loopt uit op concurren­tie in zondag 2E

19:42 Door de strapatsen van Baronie de laatste weken in de Hoofdklasse B is het weer ontegenzeggelijk spannend in de competitie. Nummer vijf Halsteren nam het in eigen huis op tegen Unitas, één van de vijf titelkandidaten in de hoofdklasse. Moerse Boys was er na het uit de competitie halen van BMT alles aan gelegen om zondagmiddag te winnen van DHC.