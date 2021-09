NVS hekelt scheidsrechter, METO klopt ODIO in matig duel

zondag 4bSpelers en trainer van NVS kijken met weinig plezier terug op de eerste competitiewedstrijd tegen Vivoo. Niet alleen omdat er met 3-2 werd verloren, maar er was vooral veel ergernis over het optreden van arbiter Bennacer. Even verderop won METO in een gezapig duel de derby tegen ODIO.

Vivoo - NVS 3-2 (3-2). 0-1 Qwynn Clarijs, 1-1 Robbert Cortie, 2-1 Roel Paulus, 3-1 NVS (e.d.), 3-2 Gerben Cools.

Na afloop bij Vivoo - NVS ging het enkel over scheidsrechter Bennacer. ,,Nog voordat we waren begonnen, begon de scheids moeilijk te doen over een pasfoto van een jeugdspeler op de spelerskaart", vertelde NVS-trainer Bram Kot. ,,Hij nam veel foute beslissingen. Bovendien heeft hij ons een strafschop onthouden en na afloop gaf hij onze keeper rood. Deze man is een schande voor het scheidsrechterskorps.” Vivoo-trainer Andy Wierikx was gematigder. ,,Ik ken Bennacer. NVS blijkbaar niet. Wat spelers van NVS tijdens de wedstrijd tegen hem riepen, getuigde ook niet van respect.‘’

BSC - WVV’67 3-0 (1-0). 1-0 Freek Roovers, 2-0 Levy Schotel, 3-0 Steven van Ginderen.

BSC-trainer Bas Antens sprak van ‘ een rommelige eerste helft’. ,,Na rust kwamen we beter in ons spel en maakten we op het juiste moment 2-0.” Volgens WVV'67-trainer Gerard Lazarom is de zege van BSC verdiend: ,,Ik miste teveel spelers. BSC had meer kwaliteit binnen de lijnen.”

Grenswachters - NSV 4-2 (3-0). 1-0 Raphael Verhaert, 2-0 Nicky Verboven, 3-0 Tim van den Bleeken, 3-1 en 3-2 Roel van Tiggelen, 4-2 Tobi de Bruijn (pen.).

Volgens Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk kreeg zijn ploeg snel de controle wat resulteerde in 3-0. ,,Na een tweede gele kaart van een van mijn spelers kregen we het moeilijk en werd het 3-2. In de 85ste minuut maakte De Bruijn met zijn benutte strafschop aan de onzekerheid een einde.” NSV-trainer Hans Vos zag dat ‘zijn jonkies niet opgewassen waren tegen de routine van Grenswachters’.

METO - ODIO 1-0 (0-0). 1-0 Joep van Kalmthout.

Zowel Ronald Broos (METO) als Peter van Oirschot (ODIO) spraken beiden van een matig duel. Broos: ,,De gelukkigste heeft gewonnen.” Van Oirschot: ,,Een gelijkspel was terecht geweest.”

RSV - Nieuw Borgvliet 2-4 (1-3). 0-1 Tom van Riessen, 1-1 Richard Schijven (pen.), 1-2 Jeffrey Franken, 1-3 Nikai Derwort, 2-3 Schijven (pen.), 2-4 Franken.

RSV-trainer Jaimy van Wortel: ,,We waren gelijkwaardig en hebben het uit standaardsituaties weggegeven.”

Rimboe - Wernhout 1-3 (0-2). 0-1 Leroy Daems, 0-2 Maikel Zagers, 1-2 Jeffrey Jurgens (pen.), 1-3 Davey Domen.

Rimboe-trainer Yasin Cayir verwijt zijn ploeg het zwakke optreden in de eerste helft: ,,Wij gaven het te gemakkelijk weg. Nadat we terugkwamen tot 1-2 roken we bloed, maar we konden het uiteindelijk niet waarmaken. Wernhout won verdiend.” Bij Wernhout heeft Joost Anthonissen de lastige taak gekregen om de in augustus te vroeg overleden Rudo Gommers op te volgen. Anthonissen kan tevreden zijn over de competitiestart van zijn ploeg. ,,Na rust kreeg Rimboe een penalty, maar dat was een cadeautje. Hierna gingen ze druk zetten, maar echt gevaarlijk werden ze niet meer.”

Achtmaal was vrij.