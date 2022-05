Nu de kruitdampen opgetrokken zijn, kijkt Dosko weer vooruit: ‘Ik reken erop dat we er straks weer staan’

Nick Nuytemans is blij dat hij weer vooruit kan kijken. Daar zag het tot een week of wat geleden niet naar uit. De club zat in een negatieve spiraal en moest lang vrezen voor nacompetitie. Zoekend naar de oorzaken komt Nuytemans uit bij een door blessures uitgeholde selectie. ,,Na de winter stonden we op trainingen bijna nooit met meer dan tien man op het veld. De kwaliteit van de trainingen leed daaronder en dat zag je op zondag terug in het veld, ook al omdat we eigenlijk nooit in dezelfde samenstelling konden spelen.’’