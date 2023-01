NSV stunt tegen Rimboe: ‘We hadden geen uitblinkers. Iedereen was gewoon goed’

zaterdag 2g Halsteren-aan­winst Jasper Gunter neemt WHS weer eens bij de hand

In de klassieker met Arnemuiden behaalde WHS een nuttige overwinning: 3-2. Jasper Gunter was andermaal belangrijk voor de ploeg uit Sint Annaland, met twee treffers en een assist. WHS-coach Karl Vergouwen was in zijn sas met de driepunter. ,,Verdiend en met goed voetbal behaald.’’

28 januari