NSV-speler en -trainer verliezen baard na weddenschap: ‘Het was boter bij de vis’

zondag 4BWie NSV-speler Martin Kuijer en trainer Hans Vos komende dagen op straat tegenkomt, zal even met de ogen knipperen. Beide NSV’ers zijn na zondagmiddag baardloos. Het tweetal ging op de afsluitende training een weddenschap aan: een zege in Nieuw-Vossemeer en zowel de baard van Kuijer als Vos ging eraf. Grenswachters en Wernhout speelden allesbehalve om des keizers baard, in de strijd om de koppositie voor een week hielden beide teams elkaar in evenwicht: 3-3.

Grenswachters - Wernhout 3-3 (3-2). 1-0 Nicky Verboven, 1-1 Maikel Zagers, 1-2 Mathieu Rombouts, 2-2 en 3-2 Tim van de Bleeke, 3-3 Davey Domen.

Grenswachers-trainer Richard van Hooydonk heeft vrede met de uitslag: ,,Het was een open wedstrijd met kansen over en weer. We probeerden de 3-2 over de streep te trekken, maar het lukte niet.” Wernhout-trainer Rudo Gommers was content over de uitslag. ,,Ik heb zeker in de tweede helft een goed Wernhout gezien. Voor rust waren we te lief en te passief. Dat hebben we na de pauze rechtgezet.”

Achtmaal - Rimboe 5-1 (3-0). 1-0 Roel Jongenelis, 2-0 Nick Jongenelen, 3-0 Jongenelis, 4-0 Jongenelis (pen.), 4-1 Soufyan El Allouchi (pen.), 5-1 Jongenelis.

Rimboe-trainer Yasin Cayir was teleurgesteld na afloop: ,,We speelden een troosteloze wedstrijd en verdedigden kinderlijk. De treffers van Achtmaal vielen vanuit de omschakeling.” Volgens Achtmaal-trainer Cees van Beers had de score gezien de kansen een stuk hoger kunnen uitvallen.”

Nieuw Borgvliet - BSC 0-1 (0-0). 0-1 Michel Swinkels.

Volgens Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt verdiende de wedstrijd geen winnaar. BSC-trainer Rick Schimmel hekelde het harde spel van de thuisploeg die al snel met tien kwam te staan: ,,Ze hadden halverwege al met negen man moeten staan, maar de scheidsrechter gaf slechts geel.”

RSV - ODIO 0-6 (0-2). 0-1 Coen Corré, 0-2 Raf Melsen, 0-3 Bradley Smeekes, 0-4 Marijn Corré, 0-5 Thomas Jansen, 0-6 Marijn Corré.

,,Na drie minuten was het al 0-1 en hierdoor werd het voor ons gemakkelijk. RSV moest komen en dat was lastig voor hen", vertelde ODIO-trainer Peter van Oirschot. RSV-trainer Marco Klijs verweet zijn incomplete ploeg niets: ,,We misten acht spelers. Het is mooi dat de jeugdspelers wat vlieguren hebben kunnen maken.”

Vivoo - METO 0-0 (0-0).

Vivoo-trainer Andy Wierikx zag een saaie wedstrijd in Huijbergen. Voor METO-trainer Ronald Broos was de wedstrijd niet om over naar huis te schrijven: ,,Wij waren niet bij machte om doelpunten te maken.”

WVV ‘67 - DIOZ 0-1 (0-1). 0-1 Roland van Hooff.

,,We hadden een punt verdiend", vond WVV'67-trainer Gerard Lazarom. ,,Wij hebben ons voor rust qua gretigheid laten aftroeven door DIOZ. In de tweede helft kregen we twee open kansen.” DIOZ-trainer John van Aert was blij met de eerste punten en deelde de mening van Lazarom.

NVS - NSV 1-3 (0-2). 0-1 en 0-2 Arno van Gastel, 1-2 Jari Lupker, 1-3 Joost van Tiggelen.

,,In de eerste helft heersten wij op alle fronten”, zag NSV-trainer Hans Vos die baardloos terugkeerde uit Nieuw-Vossemeer. ,,Mijn speler Martin Kuijer ging afgelopen week de uitdaging aan op de training. Als we winnen, zou zijn baard eraf gaan. De spelersgroep vroeg of ik mee wilde doen, daar zeg je natuurlijk geen nee tegen.”



Tegenstribbelen zat er voor Vos na afloop van de 1-3-zege niet in. ,,Het was boter bij de vis”, lachte de trainer na afloop. ,,Het scheermes lag in de kleedkamer al klaar. Alleen maar leuk, de sfeer in de groep is uitstekend. Dat moeten we als groep koesteren. Ik ben zelf na enkele moeilijke jaren terug op het oude nest. Ik ben hartelijk ontvangen, dan horen zulke weddenschappen erbij.”

