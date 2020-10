NSV floreert met Van Gastel en heeft nu al meer punten dan vorig seizoen

amateurvoetbal Overzicht | Zeges voor Baronie, Halsteren en Moerse Boys, Dosko wint bij Unitas'30

27 september Het West-Brabantse amateurvoetbal stond zondagmiddag in het teken van de dorpenderby’s. Viola speelde doelpuntloos gelijk tegen Gloria UC, RFC won een paar kilometer verderop overtuigend bij Right-Oh, Zundert was de sterkste in de Zundertse derby tegen VVR, terwijl Molenschot en Neerlandia'31 elkaar in evenwicht hielden.