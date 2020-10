NSV bindt Grenswachters aan zegekar, Wernhout-trainer Rudo Gommers klopt oude werkgever

vierde klasse bHet werd een aangenaam weerzien voor Wernhout-trainer Rudo Gommers in Huijbergen. Op bezoek bij Vivoo, waar hij de afgelopen drie seizoenen hoofdtrainer was, won Wernhout betrekkelijk eenvoudig met 1-5. NSV lijkt niet te stuiten. Tegen Grenswachters werd alweer de vierde overwinning van het seizoen geboekt.

Grenswachters - NSV 2-3 (0-1). 0-1 Roel van Tiggelen, 1-1 Ronald Clarijs, 1-2 Martijn de Bruijn, 1-3 Martin Kuijer, 2-3 Nicky Verboven.

Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk vond dat NSV terecht won. ,,NSV sloeg op de juiste momenten toe. Ze zakten niet volledig in, maar probeerden te voetballen. We wisten niet dat ze zo goed voor de dag zouden komen.” NSV-trainer Hans Vos deelde de mening van Van Hooydonk. ,,Het verdiende niet de schoonheidsprijs, maar effectief waren we wel.”

Vivoo - Wernhout 1-5 (0-3). 0-1 Chris van Aert, 0-2 Davey Domen, 0-3 Max Gommers, 1-3 Roel Paulus, 1-4 Leroy Gommers, 1-5 Maikel Zagers (pen.).

,,We verloren terecht, maar de uitslag was geflatteerd", vond Vivoo-trainer Andy Wierikx. ,,Binnen de kortste keren stonden we met 0-3 achter. Na rust pakten we het goed op, scoorden ook 1-3 en kregen we kansen op de aansluitingstreffer. Toen Wernhout uitliep naar 1-4 was het gebeurd.” Wernhout-trainer Rudo Gommers was blij met alweer drie punten voor zijn ploeg. ,,Zonder overtuigend spel wonnen we toch verdiend. Na de 1-5 hadden we eigenlijk verder uit moeten lopen.”

Achtmaal - BSC 1-0 (1-0). 1-0 Bjarne Gommers (pen.).

,,Het was slecht. We verloren door een terecht toegekende penalty", zag BSC-trainer Rick Schimmel. Achtmaal-trainer Cees van Beers deelde complimenten uit aan zijn ploeg. ,,Ik vond BSC erg angstig spelen, terwijl onze beste man Roel Jongenelis aan de kant was gebleven. We waren geen moment in de problemen gekomen.”

RSV - DIOZ 0-1 (0-1). 0-1 Gijs Kuijstermans.

,,We speelden voor rust verzorgd voetbal en kregen de beste kansen. In de tweede helft werd het vechtvoetbal”, aldus DIOZ-trainer John van Aert. RSV-trainer Marco Klijs had een andere mening: ,,DIOZ ging achteruit hangen en had de mazzel op voorsprong te komen. Daarna botsten wij op een groene muur en kon DIOZ counteren.”

WVV'67 - ODIO afgelast.

Nieuw Borgvliet - DEVO afgelast.

NVS - Rimboe afgelast.

METO was vrij.

Inhaalprogramma speelronde 5

METO - Nieuw Borgvliet afgelast.

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.