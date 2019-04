Noordhoek wint degradatiekraker van HSC'28, Sprundel klopt RSV in derby

Noordhoek - HSC’28 2-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Sven Reuvers.

,,Het was een echte degradatiekraker. Het was niet best, maar er werd veel strijd geleverd.’', verklaarde Noordhoek-trainer Hans Korteweg. HSC'28-trainer Johan Claassens was pessimistisch gestemd: ,,Wij waren niet fel genoeg. Als we met deze mentaliteit door blijven voetballen, gaan we het niet redden.’'

DIOZ - NSV 1-0 (0-0) 1-0 Aron van Overveld (pen.).

,,We hebben met geluk gewonnen omdat we een penalty kregen. Het was niet goed qua voetbal, maar toch durf ik het een goede teamprestatie te noemen op basis van inzet”, aldus Corné Willemsen, trainer van DIOZ. Volgens NSV-trainer Andy Wierikx was het ‘een echte 0-0 wedstrijd’.

GSC/ODS - Grenswachters 1-3 (0-2) 0-1, 0-2 en 0-3 (pen.) Nicky Verboven, 1-3 Mustafa Tekin.

Patrick Arnouts, trainer van Grenswachters: ,,We waren voor rust sterker en dat hebben we in de tweede helft doorgetrokken. Er was vechtlust. We veroverden de tweede bal. Het ging de laatste weken al goed, maar nu leverde het ook een resultaat op. Ik hoop dat we dit de komende weken vast kunnen houden.’'

GESTA - BSC 0-3 (0-2) 0-1 Steven van Ginderen, 0-2 en 0-3 Christ Willemsen.

BSC-trainer Rick Schimmel toonde zich na afloop van het duel uiterst tevreden. ,,We hebben helemaal niks weggegeven. Het was een terechte en degelijke overwinning van BSC.”

Wernhout - DSE 1-3 (1-1) 0-1 Pjotr Hendrickx, 1-1 Maikel Zagers, 1-2 Alex van Dorst, 1-3 Hendrickx.

,,We waren voetballend de betere ploeg en hebben terecht de punten gepakt”, aldus DSE-trainer Willem Lambregts.

Achtmaal - Emma 2-0 (0-0) 1-0 Stijn Antens, 2-0 Nick Jongenelen.

Volgens Achtmaal-trainer John van Aert was het verschil op de ranglijst tussen de twee ploegen niet waarneembaar. ,,We hebben vanaf de aftrap druk op de verdediging van EMMA gezet en dik verdiend gewonnen.”

Sprundel - RSV 1-0 (1-0) 40. Rob van den Broek 1-0.

Een rode vuurwerkshow aan de overkant, een blauwe mistbank aan de andere. Zo werden de spelers van Sprundel en RSV feestelijk onthaald op het veld. De wil om te winnen is vanaf het fluitsignaal goed te merken onder beide teams, die al vroeg in de wedstrijd de druk zo hoog mogelijk proberen te zetten en elkaar geen duimbreed toelaten.

Het kleine evenwicht tussen beide teams veranderde in de 40ste minuut wanneer een halve verloren pass vanuit het middenveld van Sprundel alsnog bij Stef Pijnenburg beland. Een voorzet op Roy van den Broek werd feilloos afgemaakt: 1-0.