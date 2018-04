Noordhoek staat boven gevarenzone, BSC geeft voorsprong weg tegen Internos

zondag 4d Viola klimt naar de zevende plaats, nederlaag Chaam

19:34 Viola is dankzij de 2-1-overwinning op Blauw Wit'81 naar de zevende plaats gestegen. In de derde periode is Viola met 11 punten uit 5 duels lijstaanvoerder. Chaam liet het uit bij Audacia afweten.