Noordhoek kent eenvoudige middag bij DIOZ, ODIO op doelsaldo koploper

WVV’67 - BSC 1-3 (0-2) 0-1 Davey Matthijsse, 0-2 Huub Schuit, 0-3 Matthijsse, 1-3 Quirijn Schevenhoven.

WVV’67-trainer Gerard Lazarom zag de wedstrijd te laat kantelen. ,,Wij waren voor rust te passief, BSC kwam terecht op 0-2. Na de 1-3 zaten we op de helft van BSC, maar we konden geen vuist meer maken.” Volgens BSC-trainer Rick Schimmel verzuimde zijn ploeg voor rust meer afstand te nemen. ,,We tikten ze helemaal weg.”

SVC - Grenswachters 4-1 (2-1) 1-0 Theo van Viegen, 2-0 Robin van Boxel, 2-1 Mark Leenaerts, 3-1 Van Viegen, 4-1 Van Boxel.

,,Deze zege was nodig. We hebben weer aansluiting. We hebben onszelf beloond’', verklaarde SVC-trainer Karel Daamen. Richard van Hooijdonk, trainer van Grenswachters, vond SVC efficiënter: ,,Ze kregen maar vier kansen en die gingen er allemaal in.’'

Vivoo - Nieuw Borgvliet 1-1 (0-0) 0-1 Geert Verstraten, 1-1 Bouke de Waal (pen.).

Vivoo-trainer Rudo Gommers was tevreden: ,,We voetbalden goed georganiseerd, iets waar Nieuw Borgvliet moeite mee had.” Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers uitte zijn ongenoegen over de door Vivoo geleverde assistent-scheidsrechter: ,,Hij maakte de wedstrijd kapot door alles onterecht af te vlaggen.”

METO - RSV 5-0 (3-0) 1-0 (pen.) en 2-0 Gijs Verresen, 3-0 Jens Hermans, 4-0 Martijn de Nijs, 5-0 Hermans.

METO-trainer Ronald Broos vond zijn ploeg voor rust erg goed: ,,We hadden nog vaker kunnen scoren, maar bij 4-0 was de wedstrijd beslist.’' Marco Klijs van RSV betreurde het uitvallen van speler Jimmy Ritzen en hekelde het optreden van de arbiter: ,,Verschrikkelijk hoe beslissend zo iemand kon zijn.’’

NSV - ODIO 0-3 (0-2) 0-1 Mitchel Elenbaas, 0-2 Jordy van Oevelen, 0-3 Damian Elenbaas.

,,We gaven het wderom te gemakkelijk weg”, aldus NSV-trainer Andy Wierikx. ODIO-trainer Peter van Oirschot sprak van ‘een zakelijke overwinning in een verder niet-hoogstaande wedstrijd’.

Sprundel - Wernhout 3-3 (1-1) 1-0 Jovanni van Nijnatten, 1-1 Mathieu Rombouts, 2-1 Gijs Hermans, 2-2 Maikel Zagers, 3-2 Van Nijnatten, 3-3 Davey Domen (pen.).

Sprundel-trainer Paul van Buuren vond zijn ploeg niet beter dan Wernhout. ,,Maar toch kwamen we drie keer op voorsprong. Het was sneu dat we in de laatste minuut een onterechte penalty tegen kregen waardoor we twee punten verloren.” Volgens Wernhout-trainer Marc van der Linden zat er meer in voor zijn ploeg. “Wij verdienden de overwinning. Ik de eerste helft waren we oppermachtig.”

DIOZ - Noordhoek 0-2 (0-1) 0-1 Sven Reuvers, 0-2 Sjoerd Kromdijk.

Het duurde bijna een halfuur voordat het eerste schot tussen de palen kwam. De doelpoging was van Christian Reuvers, de aanvoerder van Noordhoek en meteen ook de beste man van het veld. Het schot luidde een sterke fase van de bezoekers in, niet veel later was het wel raak. De na lange tijd weer beschikbare Piet Kouters slingerde de bal voor bij de tweede paal en Sven Reuvers kopte keurig in: 0-1.

John van Aert, trainer van DIOZ, was nog niet in paniek. ,,Maar gelijk na rust viel die tweede goal, doodzonde.” Noordhoek-speler Sjoerd Kromdijk liep een doorgekopte hoekschop over de lijn: 0-2. Op dat moment zag Van Aert de bui hangen. ,,Tegen een fysiek sterke ploeg als Noordhoek weet je dat het dan moeilijk wordt. Op het laatst gingen we nog pompen, hoewel je wist dat het tegen die lange jongens eigenlijk weinig zin had.”

Kansen hoefde Noordhoek nauwelijks weg te geven. In het zicht van de rust had Roland van Hooff voor DIOZ de gelijkmaker op het hoofd. Ver in de tweede helft vuurde Dennis Slooters DIOZ nog op de kruising. Noordhoek-goalie Alex van der Sande, met tulband na een ongelukkige botsing, kwam niet in verdere problemen. Noordhoek-trainer Hans Korteweg was blij met de driepunter. ,,We doen vandaag goede zaken.”