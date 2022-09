Nonchalant verdedigen nekt Baronie: vierde nederlaag op rij

Baronie begon vol goede moed aan het duel op eigen veld tegen Hercules. Het team zette hoog druk, had meer de bal en leek daarmee de controle te pakken. Waar het aan ontbrak, was een fatsoenlijke eindpass. Terwijl de eerste helft vorderde, roerde Hercules zich steeds meer in het spel. Beide partijen waren te slordig in balbezit om daadwerkelijk tot grote kansen te komen.

Baronie begon ook na rust met goede moed, maar Hercules kreeg de eerste kans. Michel van Butselaar redde zijn ploeg, toen een aanvaller alleen voor hem verscheen. Het was typerend hoe de Bredanaars even later het tweede tegendoelpunt incasseerden. Oussama Lahri kreeg alle tijd om te schieten, net buiten het strafschopgebied. Hoe de bal vervolgens in het doel plofte, dat was pure pech: via een Bredase voet, in een boog over Van Butselaar heen.