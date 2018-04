Nog zeven clubs ongeslagen in 2018, puntenrecord Vivoo

zondag 4C RFC vierde na ruime zege op OMC, Martijn 'Panenka' Clarijs maakt indruk

10:47 RFC, dat volgend seizoen dus overgaat op zaterdagvoetbal, is in 4C geklommen naar de vierde plek. OMC werd met 1-7 verslagen. Hoogtepunt was de panenka van keeper Martijn Clarijs.