Nog geen periodetitel voor DSE, Bavel met minimaal verschil onderuit bij Nooit Gedacht

vrouwenvoetbalMathematisch had DSE een minimale kans om tegen Buitenveldert al de periodetitel binnen te slepen. Door het 1-1-gelijkspel moet het in een onderling duel gebeuren tegen Trekvogels. Bavel heeft de stunt in de beker niet kunnen herhalen in de competitie bij Nooit Gedacht. Waar het in de beker met 2-5 te sterk was in Geffen, verloor het twee weken later met 1-0.

Hoofdklasse B

DSE - Buitenveldert 1-1 (0-1). 0-1 Julia Cramer, 1-1 Eva Schrauwen.

DSE was voor rust geen schim van de ploeg die het eerder dit seizoen was. ,,We waren simpelweg niet bij de les. Waar dat aan lag? Geen idee", vraagt DSE-trainer Peter Baan zich af. ,,We probeerden de wedstrijd gewoon te benaderen zoals alle andere wedstrijden. Desondanks was Buitenveldert veel gevaarlijker dan ons. Ze oogden frisser, waren gretiger. Dat ontbrak eraan bij ons. Via Julia Cramer kwamen ze op voorsprong, dat was overigens een hele mooie goal.”

Baan gooide in de rust het roer om en bracht enkele tactische wijzigingen aan. ,,Dat hielp. Wat ook hielp waren de vier speelsters van het tweede elftal die ik na rust kon inbrengen. Het tweede elftal werd eerder op de dag periodekampioen en dat viertal had nog energie over. Daardoor konden we het laatste halfuur volop gas geven en kwamen we in de 89ste minuut op gelijke hoogte door Eva Schrauwen.”

De speelsters van DSE roken bloed, maar konden de zege niet over de streep trekken. Al had daar in de absolute slotseconde nog verandering in kunnen komen. ,,De keepster van Buitenveldert schoot de bal zo in de voeten bij ons. We dachten op weg te gaan naar de 2-1 tot de scheids plots affloot. Jammer, maar op basis van de hele wedstrijd was de 1-1 terecht. We blijven zo ongeslagen. Uit bij Trekvogels moet het gaan gebeuren, een gelijkspel is genoeg om de periodetitel te pakken”, aldus Baan.

Nooit Gedacht - Bavel 1-0 (0-0). 1-0 Margaritha de Groot.

Met de 2-5-bekeroverwinning in het achterhoofd reisde Bavel af naar Geffen voor het competitieduel bij titelkandidate Nooit Gedacht. Waar Bavel twee weken geleden nog met speels gemak doorbekerde, kwam het er ditmaal niet aan te pas. In een tam en evenwichtig duel, waar veelal de lange bal werd gespeeld, had Nooit Gedacht net het betere van het spel.

Eerste klasse D

OVV’67 - HVCH 4-3.

Na een reeks van drie uitnederlagen op rij hebben de dames van OVV’67 het zoet van de overwinning geproefd. Tegen mede-middenmoter HVCH won het in een doelpuntrijk gelijkspel.

Eerder in de week werd OVV’67 in de halve finale van de districtsbeker gekoppeld aan zaterdagderdeklasser Tricht.