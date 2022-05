Nog geen ‘echte’ oogsttijd voor Unitas’30, maar rijpe appelen vallen al in Etten-Leur: ‘Dit is pas revanche nemen’

Zondag 4B Tiental BSC stuurt Rimboe terug naar de tekentafel: ‘Goede gevoel weer terug zien te vinden’

Beide trainers hebben het kampioenschap al uit hun hoofd gezet maar toch was de derby tussen BSC en Rimboe nog een echte topper in de vierde klasse B. Met het oog op de nacompetitie waren de punten vooral voor BSC nog belangrijk. Rimboe is al verzekerd van deelname door het winnen van de eerste periode. Die urgentie was goed te zien bij de spelers van BSC, die hard moesten werken voor de 4-1 overwinning.

