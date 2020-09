Nóg een onaangename verrassing voor WHS: club uit de beker gehaald na weigering tegen Boeimeer

Zaterdagderdeklasser WHS is door de KNVB uit het toernooi om de districtsbeker gehaald. De ploeg uit Sint-Annaland weigerde zaterdag te spelen tegen Boeimeer, omdat de club uit Breda de faciliteiten niet op orde had, en is daarvoor gestraft door de voetbalbond.

Het was een onaangename verrassing toen WHS zaterdag aankwam bij Boeimeer. ,,We moesten onszelf omkleden in een stuk tent, dat aan de kantine vast zat’’, blikt trainer Leon de Witte terug. ,,Een stuk tent met een open zijkant, meer een soort rokersruimte. Er stonden wat stoelen in, waar de supporters ook bij konden. Er zaten mensen voor de tent. En het was ook een doorgang naar de kantine. Iedereen kon er door lopen.’’

Voorafgaand aan de ontmoeting was al bekend dat er een probleem was bij Boeimeer. WHS had aangeboden te helpen. Bijvoorbeeld door het duel om te draaien en niet in Breda te spelen, maar in Sint-Annaland. Dat wilde Boeimeer niet. ,,Zij zouden dus zorgen voor kleedruimte, waar wij ook konden douchen. Maar ze zijn hun woorden niet nagekomen’’, zei De Witte zaterdag al.

Quote Ze zijn hun woorden niet nagekomen. Leon de Witte

Er werd besloten niet te spelen en terug naar huis te gaan. ,,En wij staan nog steeds achter die beslissing’’, geeft De Witte met de kennis van nu aan. Ook het besluit van de KNVB om zijn ploeg uit het toernooi te halen verandert daar niets aan. ,,We wisten al dat het kon gebeuren, want daar hadden ze al een keer mee gedreigd. Het is niet anders. Meer kunnen we er niet van maken.’’

Rapport

Maar het was wel weer een onaangename verrassing. De tweede in een week tijd. Want zaterdag leek het nog alsof de scheidsrechter van dienst zich achter WHS schaarde. ,,Hij zei toen dat hij zich wel kon vinden in ons besluit om niet te spelen’’, geeft Leon de Witte aan. ,,Maar goed, wij weten niet wat die man in zijn rapport heeft geschreven. We zullen zien. WHS zal er nog wel over in gesprek gaan met de KNVB.’’

Zo bleef het bekeravontuur van WHS beperkt bij één wedstrijd, één punt en nul doelpunten. Tegen Internos werd het in de eerste speelronde namelijk 0-0. ,,Behalve tegen Boeimeer moesten we nog tegen Smerdiek, maar dat gaat dus niet door. Hopelijk kunnen we iemand vinden om tegen te oefenen, want dat wilde Smerdiek niet. Ze hadden met blessures te maken’’, zei De Witte. ,,En dan op naar de competitie.’’