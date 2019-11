Nog een horde te gaan voor DEVO, NVS moet hopen op misstap Rimboe

De Schutters - SDO’63 0-0.

Hoofdplaat - Welberg 1-4 (0-1) 0-1 Levente Papp, 1-1 Giovanni Bleyenbergh, 1-2 Troy Mol 1-3 en 1-4 Dennis Luijks.

Vogelwaarde - NVS 0-1 (0-0) 0-1 Gerben Cools.

“Dit was een lastige wedstrijd, maar we hadden eerder de 2-0 moeten scoren. Dankzij een fantstische redding van Jorg de Jong hebben we de drie punten meegenomen”, keek een tevreden Joost Hulshof van NVS terug op wedstrijd.

Graauw - Lepelstraatse Boys 4-1 (0-0) 1-0 Jeroen van Looij, 2-0 Bram Geulleaume, 2-1 Bram Gabriels, 3-1 en 4-1 Baudy Broekaart.

Sluiskil - HSC’28 1-7 (0-3) 0-1 en 0-2 Barry Perk, 0-3 Sander Feijen, 0-4 Joost Konings, 0-5 en 0-6 Tobie Hopmans, 0-7 Lars de Kok, 1-7 Fehmi Yigit.

DEVO - Rimboe 3-3 (1-2) 1-0 Rick van Batenburg, 1-1 Soufyan El Allouchi (pen.), 1-2 Joran van der Meijde, 2-2 Van Batenburg (pen.), 2-3 Hakan Patan, 3-3 Jimmy Hagens.

DEVO kwam al vroeg op voorsprong doordat Rick van Batenburg er als de kippen bij was om een fout van Rimboe-doelman Alan Szymczyszyn af te straffen: 1-0. ,,Het eerste kwartier was voor ons, na de gelijkmaker nam Rimboe het initiatief over”, zag DEVO-trainer Corné Willemsen. Via Hakan Patan, Salim Boutaghmass en Soufyan El Allouchi kregen de gasten de grootste mogelijkheden.

Een door Patan slim uitgelokte penalty werd benut door El Allouchi (1-1), waarna het mooiste doelpunt van de middag volgde. Even dacht Rimboe een corner te hebben gewonnen, maar door het uitblijven van een vlag- en fluitsignaal konden de gasten doorvoetballen. De bal werd teruggelegd tot bij Boutaghmass die een perfecte voorzet in huis had. De afwerking van Joran van der Meijde was mogelijk nog mooier: al hangend in de lucht verschalkte hij DEVO-goalie Joey Hoendervangers met een volley: 1-2.

Daarna lieten beide ploegen, die allebei aantoonden ook op een hoger niveau makkelijk mee te kunnen, de teugels wat vieren. Na rust kwam DEVO uit een ietwat ongelukkig gegeven strafschop op gelijke hoogte. Rimboe-verdediger Marco Mpeti kreeg de bal tegen een opgeheven knie wat voor arm werd aangezien. Van Batenburg benutte het buitenkansje: 2-2. Niet veel later ontsnapte Patan aan de aandacht van de Bosschenhoofdse verdedigers. Het passje binnendoor was op maat, waarna de spits de bal over Hoendervangers in het doel wipte: 2-3.

De onfortuinlijke rode kaart voor Rimboe-verdediger Ömer Tekinbas kantelde het duel in het voordeel van DEVO. Uit een snel genomen vrije trap kreeg DEVO-linksback Jimmy Hagens alle vrijheid om voor te zetten. In plaats van afgeven schoot Hagens de bal vanaf de zijkant in de kruising: 3-3. ,,Hij zei dat het bewust was, maar niemand geloofde hem in de kleedkamer”, lachte DEVO-trainer Willemsen.