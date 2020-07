Noël de Graauw sluit aan bij Baronie en staat voor weerzien met oude ploeg

In zijn woonplaats Breda mocht De Graauw meedraaien in de voorbereiding. Zo scoorde hij tweemaal in het oefenduel van NAC met Madese Boys in 2015. Maar in 2016 verruilde de aanvallende middenvelder NAC voor RKC met de hoop op meer speelminuten. In Waalwijk debuteerde hij in het betaald voetbal: in augustus 2017 viel hij in tegen FC Emmen. Niet veel later tekende hij zijn eerste profcontract, dat hem tot 2019 verbond aan RKC.