NOAD’67 wint Thoolse derby, maar is woest op de KNVB vanwege tijdstip en locatie: ‘Dit slaat helemaal nergens op’

Smerdiek - NOAD’67 0-2 (0-1). 0-1 Rob den Engelsman, 0-2 Frank den Engelsman.

,,Dit slaat helemaal nergens op, dit scheelt Smerdiek zomaar even heel wat omzet. En dat terwijl we onderling al afgesproken hadden het duel in te halen op woensdagavond 17 mei, een dag voor Hemelvaart, wat gegarandeerd een hoop publiek had opgeleverd. Dat publiek was er vanavond deels ook wel, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de KNVB deze beslissing nam,” dacht Scholts met de tegenstander mee.

Op het veld liet zijn ploeg zien de betere te zijn; ,,We startten fantastisch, trokken het spel van afgelopen weekend tegen de koploper gewoon door. Het leverde de vroege voorsprong op, welke we in het restant van de eerste helft alleen vergaten uit te bouwen, waardoor het toch spannend bleef. Zeker nadat we het in het openingskwartier van de tweede helft even lastiger hadden. Daarna pakten we het weer op en liepen door een strafschop uit naar de verdiende zege, en de uitstekende start in de derde periode.”